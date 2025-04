Il boom degli acquisti online ha portato con sé un lato oscuro sempre più preoccupante: quello delle truffe e dei tentativi di frode. Nel corso dell’ultimo anno, ben 2,8 milioni di italiani si sono trovati a fronteggiare questa minaccia nel contesto del commercio elettronico, con un danno economico complessivo stimato in oltre 500 milioni di euro. A lanciare l’allarme sono i dati di una recente indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, che evidenzia un inquietante aumento del 9% nel numero di vittime rispetto alla rilevazione del 2023.

I canali preferiti dai truffatori: dai falsi siti web ai social media

Ma quali sono le strategie più utilizzate dai criminali informatici per ingannare i consumatori che acquistano online? Secondo la ricerca, al primo posto si piazzano i finti siti web, utilizzati nel 39,4% dei casi di truffa o tentativo di frode. Seguono le false email, che rappresentano il 30,3% delle minacce.

L’evoluzione delle tecniche di raggiro passa anche attraverso i canali di comunicazione più moderni. Infatti, più di una frode su quattro (25,8%) si è consumata attraverso i social network, mentre le app di messaggistica istantanea sono state utilizzate nel 15,9% dei casi.

Giovani e laureati: l’identikit delle vittime più colpite

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’indagine rivela che le vittime più frequenti di truffe o tentativi di frode nel commercio elettronico non sono gli anziani, bensì i consumatori più giovani. La percentuale di chi ha subito un tentativo o una truffa supera l’8% sia nella fascia d’età 25-34 anni che in quella 45-54 anni, a fronte di una media nazionale del 6,7%.

Un altro dato significativo riguarda il livello di istruzione: i più colpiti risultano essere coloro che possiedono un titolo di studio universitario, con un’incidenza più che doppia rispetto alla media. A livello geografico, l’area più esposta a questo tipo di criminalità è il Nord Ovest (7,5%).

Quasi la metà delle vittime non denuncia: un silenzio pericoloso

Un aspetto particolarmente allarmante che emerge dall’indagine è il comportamento delle vittime dopo aver subito una frode o un tentativo di truffa. Quasi uno su due (49,2%) decide di non denunciare l’accaduto. Le motivazioni dietro questa scelta sono diverse: in molti casi di natura economica, in altri di tipo psicologico.

Nello specifico, quasi 4 intervistati su 10 (38,5%) hanno dichiarato di non aver sporto denuncia alle autorità perché convinti di non poter recuperare il denaro perso, mentre per quasi uno su quattro (24,6%) il danno economico era considerato troppo basso. Un preoccupante 16,9% ha ammesso di non aver denunciato per vergogna o per sentirsi ingenuo, e un ulteriore 9,2% per non mettere al corrente i propri familiari. Questo silenzio rischia di alimentare ulteriormente il fenomeno, rendendo più difficile l’azione delle forze dell’ordine.