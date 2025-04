Smart Capital S.p.A., holding di partecipazioni industriali focalizzata sul “permanent capital” e specializzata in investimenti di Private Equity e Private Investments in Public Equity, ha annunciato, insieme alla sua controllata Smart4Tech S.p.A., un impegno vincolante per sottoscrivere un aumento di capitale in E-Plato S.r.l. Questa operazione strategica mira a supportare la crescita e lo sviluppo di una promettente startup innovativa.

E-Plato e la Rivoluzionaria Piattaforma Socrate®

E-Plato S.r.l. è una realtà nata all’interno del programma di accelerazione di B4i – Bocconi for innovation, l’hub imprenditoriale dell’Università Bocconi. La startup ha sviluppato Socrate®, un Enterprise Knowledge Hub progettato per rendere la conoscenza aziendale facilmente accessibile, sicura e utilizzabile. Questa piattaforma innovativa ottimizza la ricerca, l’analisi e la sicurezza dei dati aziendali senza richiedere migrazioni, garantendo al contempo la sovranità dei dati e un’integrazione immediata con i sistemi esistenti.

Come Funziona Socrate®?

Socrate® si presenta come uno strumento potente capace di connettere e analizzare i dati aziendali in modo intelligente. Oltre a facilitare una ricerca rapida ed efficiente, la piattaforma è in grado di analizzare la base di conoscenza, identificando trend e correlazioni che altrimenti potrebbero rimanere nascosti. Questa tecnologia si rivela particolarmente adatta al settore manifatturiero, dove può ottimizzare l’accesso a documentazione tecnica cruciale, report di produzione e manuali di manutenzione. La sua capacità di integrarsi con i sistemi già in uso, senza la necessità di complesse migrazioni, e la possibilità di installazione on-premise rappresentano ulteriori vantaggi significativi.

Obiettivi dell’Investimento

Grazie a questo investimento, interamente realizzato tramite un aumento di capitale, E-Plato potrà espandere ulteriormente le funzionalità e la portata della sua piattaforma Socrate®, consolidando la sua posizione nel mercato delle soluzioni per la gestione della conoscenza aziendale.

Le Voci dei Protagonisti

Karandip Singh, CEO di E-Plato, ha espresso grande soddisfazione per questa collaborazione: “La collaborazione con il Gruppo Smart Capital rappresenta un passo significativo per E-Plato e sottolinea il nostro impegno nell’innovazione tecnologica e nel supporto alle aziende che cercano soluzioni avanzate per le loro esigenze di ricerca interna su documentazione tecnica garantendo la sovranità dei dati. Questo è particolarmente rilevante nel settore manifatturiero, dove la precisione e la sicurezza delle informazioni sono cruciali per la competitività e l’efficienza operativa”.

Anche Laura Pedrinazzi, Direttore Generale di Smart4Tech, ha commentato l’operazione, sottolineando la visione strategica dell’investimento: “La decisione di investire in E-Plato riflette l’impegno del Gruppo Smart Capital nel promuovere soluzioni tecnologiche innovative volte a semplificare ed efficientare il sistema produttivo nazionale delle piccole e medie aziende, con particolare riguardo al settore manifatturiero”.

Il Ruolo del Legale nell’Operazione

L’operazione è stata coordinata dall’Avvocato Elisabetta Pero dello studio LMCR, che ha fornito assistenza legale sia al Gruppo Smart Capital che a E-Plato, facilitando la conclusione dell’accordo.