Ieri è stato inaugurato al Trieste Airport-Ronchi dei Legionari (Gorizia) il nuovo collegamento aereo da e per Praga, operato dalla compagnia Ryanair. Il volo sarà attivo con una frequenza di due volte a settimana, precisamente il giovedì e la domenica. Le partenze da Trieste sono previste rispettivamente alle 9.30 e alle 6.15.

Orari e Significato del Nuovo Collegamento

Questo collegamento diretto con la capitale della Repubblica Ceca è il risultato di una partnership strategica con il vettore Ryanair, come sottolinea una nota di Trieste Airport. Il volo tra la regione Friuli Venezia Giulia e la Repubblica Ceca rappresenta un traguardo di notevole importanza per i flussi turistici di entrambe le aree geografiche, da sempre unite da profondi legami storici e culturali.

Praga: Una Meta di Fascino Internazionale

Praga è descritta dalla società aeroportuale come una delle città più affascinanti del mondo, un vero e proprio punto di contatto tra l’Europa occidentale e quella orientale. È la città più grande e la capitale della Repubblica Ceca, ricca di una storia millenaria di grande rilevanza per l’intero continente europeo. Conosciuta come la “Città dorata” o la “Città delle cento torri“, Praga è un museo a cielo aperto che vanta una straordinaria varietà di stili architettonici e numerosi siti riconosciuti come patrimonio dell’Unesco.

Il Taglio del Nastro Inaugurale

A celebrare la prima partenza dell’aereo diretto a Praga, si è tenuta una cerimonia di “taglio del nastro“. Tra i presenti figuravano il console onorario della Repubblica Ceca a Trieste, Paolo Petiziol, insieme al presidente e all’Ad di Trieste Airport, Marco Consalvo, il personale di volo di Ryanair e i passeggeri pronti a decollare da Trieste.