Promotica S.p.A., agenzia specializzata in soluzioni di loyalty marketing quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l’avvio di una nuova e ambiziosa campagna in Polonia, in collaborazione con la catena di supermercati Stokrotka. L’iniziativa prevede il lancio di un’esclusiva collezione di porcellane italiane, pensata per fidelizzare la clientela e incrementare le vendite del retailer polacco.

Stokrotka: Un Leader della Grande Distribuzione in Polonia

Stokrotka si posiziona come una delle realtà leader nel settore della grande distribuzione in Polonia, con una rete capillare di quasi 1.000 supermercati e minimarket distribuiti su tutto il territorio nazionale. Questa nuova collaborazione con Promotica rappresenta un’ulteriore conferma della sua attenzione verso strategie innovative per coinvolgere i consumatori.

Un Passo Avanti nell’Espansione Internazionale di Promotica

L’avvio di questa campagna segna un importante progresso nella strategia di espansione internazionale di Promotica. Forte del successo ottenuto con una precedente iniziativa realizzata sempre in partnership con Stokrotka, questa nuova collaborazione testimonia il forte interesse del mercato polacco per progetti di loyalty marketing di alto livello. Promotica, già attiva in Asia e in Europa dell’Est, ha recentemente intensificato il suo impegno in mercati chiave come Romania, Ungheria, Croazia, Slovenia e Albania, e la decisione di investire ulteriormente in Polonia sottolinea il potenziale di crescita del settore e la capacità dell’azienda di adattare le proprie strategie alle specificità dei consumatori locali.

“Gallery”: L’Esclusiva Collezione di Porcellane Italiane

La collezione protagonista della campagna, denominata “Gallery: Una collezione, infinite possibilità”, è stata creata dal rinomato marchio EasyLife, parte del Gruppo Pozzi Milano. Essa offre ai clienti di Stokrotka l’opportunità di arricchire la propria tavola con stoviglie caratterizzate da un design raffinato e realizzate con materiali di alta qualità, interamente in Italia. La campagna avrà una durata definita, estendendosi fino al 30 luglio 2025. Durante questo periodo, gli acquirenti di Stokrotka potranno raccogliere bollini in base ai propri acquisti, ottenendo così la possibilità di acquistare gli eleganti articoli della collezione Gallery a un prezzo scontato.

Il Commento dell’Amministratore Delegato di Promotica

Diego Toscani, nella foto, Amministratore Delegato di Promotica, ha espresso il suo entusiasmo per questa rinnovata partnership: “Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Stokrotka. È una partnership basata sulla fiducia, sulla comprensione reciproca e su una visione condivisa per creare relazioni durature con i clienti. Siamo orgogliosi di sviluppare campagne che coinvolgono realmente i consumatori e portano un valore concreto ai nostri brand, certi che questa campagna sarà altrettanto vincente quanto la precedente. Il successo delle nostre campagne congiunte con Stokrotka conferma che stiamo andando nella giusta direzione. La Polonia e l’intera regione dell’Europa centrale e orientale sono mercati chiave per la crescita strategica e operativa di Promotica. Per questo stiamo investendo molto in nuovi progetti e stiamo già pianificando ulteriori iniziative”.