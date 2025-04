JMXi ha annunciato con orgoglio di essere stata inserita nella prestigiosa lista MSP 500 di CRN per il 2025. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno di JMXi nel fornire servizi IT gestiti all’avanguardia e soluzioni di sicurezza gestite che consentono alle aziende di migliorare l’efficienza, ottimizzare il ritorno sull’investimento e ottenere risultati aziendali eccezionali.

CRN Celebra l’Innovazione nel Settore IT

La lista MSP 500 di CRN mette in evidenza i fornitori di soluzioni nordamericani che guidano la crescita e l’innovazione nel canale IT. Riconosce gli MSP che eccellono nella fornitura di soluzioni tecnologiche lungimiranti, aiutando le aziende a ottimizzare le proprie operazioni, migliorare la produttività e affrontare le complessità del panorama digitale odierno.

Il Commento del CEO di JMXi

“Siamo onorati di essere riconosciuti tra i principali fornitori di servizi gestiti in Nord America, poiché si tratta di un gruppo di organizzazioni molto competitivo e in crescita”, ha affermato John Medaska, CEO di JMXi. “Questo risultato riflette la dedizione del nostro team nel fornire strategie innovative di servizi gestiti dall’IT che aiutano i nostri clienti a semplificare le operazioni e a rimanere all’avanguardia in un panorama digitale in continua evoluzione.

Andrew Shipton, CTO/Presidente di JMXi, ha commentato: “Questo risultato evidenzia la nostra dedizione nello sfruttare tecnologie avanzate, ottimizzare le infrastrutture IT e fornire soluzioni tecnologiche sicure e scalabili”.

Un Riconoscimento Significativo nel Settore

L’inclusione nella lista MSP 500 di CRN rappresenta un importante riconoscimento per JMXi, posizionandola tra le aziende leader nel settore dei servizi IT gestiti in Nord America. Questo traguardo testimonia la dedizione e la competenza del team di JMXi nel fornire soluzioni innovative e di alta qualità ai propri clienti, aiutandoli a navigare con successo nel complesso mondo della tecnologia.