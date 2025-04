Fitch ha confermato il rating BBB con outlook positivo per l’Italia.

Secondo la nota dell’agenzia, “il rating dell’Italia è supportato dalla sua economia ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, dall’appartenenza all’eurozona e da istituzioni solide rispetto alla mediana della categoria BBB. Questi punti di forza sono bilanciati da fondamentali macroeconomici e fiscali deboli, in particolare un debito pubblico molto elevato e un potenziale di crescita ancora basso. Le prospettive positive riflettono rischi fiscali e finanziari ridotti a medio termine derivanti da livelli di debito eccezionalmente elevati, grazie a una migliore stabilità politica e gestione fiscale. Riflettono anche una certa resilienza e un margine di manovra di fronte a venti contrari per l’economia e la finanza pubblica, dovuti a rischi esterni elevati e a incertezze geopolitiche.”

Rallentamento in vista a causa dei dazi Usa

Fitch prevede “un rallentamento dell’economia italiana a causa del peggioramento del contesto esterno, che riflette la rapida evoluzione dei dazi statunitensi. Con il 9-10% delle sue esportazioni verso gli Stati Uniti“, è scritto in una nota.

“L’Italia è uno dei Paesi dell’UE più esposti ai cambiamenti delle politiche commerciali statunitensi. Tuttavia, la struttura delle sue esportazioni ci porta a ritenere che potrebbe essere più resiliente ai dazi rispetto ad altri membri dell’UE, poiché comprende una notevole quota di prodotti con contratti di consegna a lungo termine e prodotti con una bassa elasticità dei prezzi”, si legge nella nota dell’agenzia.

“Le previsioni di crescita di Fitch indicavano un PIL in aumento dello 0,5% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026, dopo una crescita dello 0,7% nel 2024. Tuttavia, l’agenzia di rating spiega che queste previsioni consideravano dazi del 15% sulle esportazioni verso gli Stati Uniti e del 7,5% sulle importazioni dagli Stati Uniti. L’annuncio di questa settimana riguardante dazi del 20% sull’UE rappresenta un rischio al ribasso per queste previsioni, ma l’impatto finale dipenderà da vari fattori, tra cui i negoziati e la risposta dell’UE.”

In merito alla spesa per la difesa, rileva Fitch, “la spesa dell’Italia è stata modesta, pari all’1,5% del PIL nel 2024. L’Italia deve affrontare una pressione ancora maggiore da parte degli alleati della NATO per aumentarla. Prevediamo che la spesa per la difesa possa raggiungere il 2% del PIL entro il periodo di previsione, facilitata dalla riclassificazione della spesa esistente o da un ulteriore consolidamento fiscale. Tuttavia, non prevediamo una spesa aggiuntiva per la difesa tale da incrementare il debito nazionale. Questa proiezione sottolinea l’impegno del governo alla prudenza fiscale ed evidenzia il limitato sostegno parlamentare all’aumento delle spese per la difesa.”