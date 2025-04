[immagine_in_evidenza]

La Fiom Cgil Brianza ha espresso una “forte preoccupazione” riguardo alla sede di Agrate Brianza (in provincia di Monza) del gruppo italo-francese dei semiconduttori STMicroelectronics. Questo dopo che il ministro Adolfo Urso ha annunciato “3.000 nuovi posti di lavoro e un investimento di 5,1 miliardi di euro” per lo stabilimento di Catania, senza menzionare nulla riguardo alla sede lombarda. Il sindacato sottolinea che sebbene sia “giusto il sostegno” al sito siciliano, è “altrettanto fondamentale il futuro di Agrate Brianza”, che dà lavoro a migliaia di persone e rappresenta un pilastro cruciale per l’industria microelettronica italiana. Si evidenzia il rischio concreto che la crisi dell’azienda possa essere scaricata in modo iniquo su una sola realtà produttiva.

In particolare, la Fiom-Cgil Brianza ha preso posizione in merito alle “recenti dichiarazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il question time tenutosi al Senato il 3 aprile. Nel suo intervento, il ministro ha affermato che ‘il 10 aprile si svolgerà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un tavolo nazionale su STMicroelectronics. In quella sede emergerà chiaramente come il Piano per Catania sarà il progetto più significativo presentato a livello mondiale dall’azienda, con una prospettiva di 3.000 nuovi posti di lavoro: un investimento di 5,1 miliardi di euro’.

“In un contesto di discussione su un nuovo piano industriale che potrebbe avere impatti significativi sull’occupazione e sulla struttura produttiva nazionale, ignorare pubblicamente il destino del sito di Agrate Brianza è un segnale allarmante, che non può passare inosservato – viene denunciato -. La Fiom Cgil Brianza richiede con fermezza che sia il governo che l’azienda prendano una posizione chiara e trasparente sul futuro di Agrate, garantendo il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e dei territori. È necessario adottare impegni concreti per la tutela occupazionale, il rilancio produttivo e un equilibrio degli investimenti su scala nazionale”.

