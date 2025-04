In preparazione per la Pasqua e i prossimi ponti di primavera, una società specializzata nel trasporto aereo ha pubblicato una guida utile per aiutare i cittadini a contenere le spese per i voli e a pianificare al meglio le partenze.

RimborsoAlVolo sottolinea: “La pianificazione è fondamentale per il successo di qualsiasi viaggio. Prenotare i biglietti aerei con largo anticipo può portare a significativi risparmi e garantire una scelta più ampia di voli. Un altro aspetto importante è la scelta degli aeroporti; volare da scali secondari come Bergamo o Bologna può ridurre notevolmente i costi rispetto alla partenza dai principali hub.”

Un elemento da considerare è il bagaglio: “Ogni compagnia aerea ha normative specifiche riguardo al peso e alle dimensioni del bagaglio. È fondamentale conoscerle per evitare spiacevoli inconvenienti al check-in e, in particolare, costose penalità in caso di superamento del peso massimo consentito”.

La guida consiglia inoltre di cercare le migliori offerte per volare durante il periodo pasquale e nei ponti primaverili, controllando frequentemente i siti delle compagnie aeree e le piattaforme di confronto prezzi. È consigliabile evitare di partire nei giorni di maggiore affluenza, come il venerdì o il sabato. Inoltre, sarebbe utile considerare pacchetti che accorpano volo e hotel per ridurre i costi totali, tenere in considerazione le distanze tra l’aeroporto di arrivo e il luogo di destinazione e sfruttare il check-in online per risparmiare tempo.

Infine, RimborsoAlVolo ricorda che in caso di ritardi o cancellazioni ci si ha diritto a ricevere assistenza, rimborsi e, nei casi specificati dalla normativa, a compensazioni pecuniarie fino a 600 euro.