Una nuova giornata di affanno per i mercati globali, con il conflitto commerciale avviato da Donald Trump che apporta conseguenze negative alle Borse, portando Piazza Affari a vivere uno dei venerdì più catastrofici della sua storia. L’indice Ftse Mib, durante le contrattazioni, ha registrato una flessione superiore al 7%, un crollo simile a quello occasionato dagli attacchi dell’11 settembre 2001.

Le reazioni della Cina ai dazi imposti dagli Stati Uniti hanno innescato, a partire dall’Asia fino a Wall Street, un diffuso “panic selling”, con gli indici della paura (Volatility Index) che hanno veduto un’impennata senza precedenti dal crollo del settore bancario nel 2023. Così, l’Europa ha perso ulteriori 819 miliardi di euro, dopo una perdita di 422 miliardi il giovedì precedente. Piazza Affari, maggiormente esposta al settore bancario, ha subito il calo più significativo, chiudendo in ribasso del 6,53%. Anche le principali piazze europee hanno subito gravi perdite: Londra (-4,95%), Parigi (-4,26%), Francoforte (-4,95%) e Madrid (-5,8%), segnando il peggior calo settimanale dall’inizio della pandemia di Covid cinque anni fa.

Al contrario, i titoli di stato hanno visto un incremento, mentre i prezzi del petrolio hanno toccato i minimi in quattro anni. Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha avvertito che le conseguenze economiche di un conflitto commerciale potranno rivelarsi più gravi del previsto, generando impatti su inflazione e crescita. Tuttavia, le dichiarazioni di Powell, che ha indicato che la banca centrale risponderà a un eventuale shock inflazionistico, non sono state sufficienti a tranquillizzare il mercato, il quale ha continuato a registrare perdite. L’S&P 500 si sta avviando verso il peggior crollo dal Covid di marzo 2020, con un abbattimento del 4%, mentre il Nasdaq 100 passa in un mercato orso, con una cancellazione di quasi 6.000 miliardi di dollari dal valore massimo del benchmark tecnologico. Il Vix, utilizzato per misurare la volatilità dell’indice S&P 500, ha superato i 40 punti, segnalando l’incertezza e la paura prevalenti sui mercati.

Il prezzo del petrolio è crollato di circa il 14% nel corso di un paio di sedute, posizionandosi intorno ai 62 dollari al barile, mentre alcuni investitori stanno accumulando titoli del Tesoro, contribuendo a un abbassamento dei rendimenti. Anche se vi sono segnali positivi, come la crescita dei posti di lavoro negli Stati Uniti, che ha superato le previsioni di marzo, le Borse non sembrano prestare attenzione a questi dati. “Ciò che guida i mercati sono la velocità, l’ampiezza e le possibili ripercussioni dei cambiamenti politici,” ricorda un gestore.

Donald Trump ha dichiarato: “Le mie politiche non cambieranno mai. Questo è un grande momento per arricchirsi, per arricchirsi più che mai,” tramite un messaggio sulla sua piattaforma social mentre il panico si diffondeva sui mercati. Un esperto ha aggiunto: “I titoli e gli indici più capitalizzati sono quelli che subiscono le maggiori perdite, come le banche, poiché gli investitori tendono a realizzare profitti. Tuttavia, voglio essere chiaro: per gli investitori a lungo termine, questo crollo presenta numerose opportunità d’acquisto.”

Continuando con le sue dichiarazioni provocatorie, Trump ha affermato: “Questo sarebbe il momento ideale per il presidente della Fed, Jerome Powell, di abbattere i tassi. È sempre in ritardo, ma ora potrebbe cambiare rapidamente la sua immagine. I prezzi dell’energia sono in calo, l’inflazione scende con i prezzi delle uova diminuiti del 69%. I posti di lavoro sono in aumento. Jerome, taglia i tassi d’interesse e smettila di fare politica,” incalza il magnate. Tuttavia, Powell risponde che “non è necessario avere fretta. Ha tempo. Aspetterà”.

Il clima economico attuale si fa sempre più teso, con segnali di preoccupazione che emergono in modo evidente. L’analisi di JpMorgan avverte: “Ci sarà sangue”, suggerendo che qualora l’amministrazione di Washington continui con le attuali politiche, si potrebbe sta correndo il rischio di un nuovo crollo dei mercati già dai prossimi giorni. Dall’insediamento del tycoon alla Casa Bianca, avvenuto il 20 gennaio scorso, Wall Street ha subito perdite ingenti, con una cifra che supera i 9.600 miliardi di dollari. Recentemente, alcuni esperti di mercato stimano che negli ultimi due giorni abbiano perso 5.000 miliardi di dollari.

Le conseguenze di tali decisioni sono notevoli; dopo il recente annuncio da parte del presidente degli Stati Uniti, i mercati hanno registrato una distruzione di valore pari a 2.500 miliardi di dollari. Il professor Giorgio Barba Navaretti, docente di Economia all’Università di Milano, offre spunti sul ragionamento dietro l’imposizione dei dazi da parte dell’amministrazione Trump, esaminando i possibili rischi per l’economia italiana e globale.

Il Crollo di Wall Street

La chiusura di Wall Street ha mostrato un netto calo, con tutti e tre gli indici principali scesi di oltre il 5%. Il Dow Jones ha registrato una perdita del 5,50%, chiudendo a 38.314,86 punti, mentre il Nasdaq ha ceduto il 5,82%, scendendo a 15.587,79 punti. Anche lo S&P 500 ha perso il 5,97%, chiudendo a 5.074,08 punti.

Persone Fisiche e Mercati

Le conseguenze di questa situazione si fanno sentire anche tra i più facoltosi. I 500 uomini più ricchi del mondo hanno subito perdite quasi pari a 500 miliardi di dollari, per la precisione 485 miliardi, nei due giorni più critici del crollo di Wall Street. Questo rappresenta il dato più elevato mai registrato in sole due sedute. Il Bloomberg Billionaires Index ha effettuato queste stime, sottolineando che la situazione economica si sta deteriorando rapidamente.

In questo contesto, Wall Street si avvia a chiudere una delle sue settimane peggiori dalla crisi pandemica di marzo 2020. Il mercato ha visto un’erosione di 5.200 miliardi di dollari in soli due giorni a causa dell’impatto delle nuove tariffe doganali e delle dichiarazioni del presidente della Fed, circa gli effetti persistenti che queste politiche potrebbero avere sull’inflazione.