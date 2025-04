Geodis Cl Italia, parte del gruppo multinazionale francese, ha comunicato la chiusura del suo magazzino a Carpiano, nella provincia di Milano, mettendo a rischio l’occupazione per 95 collaboratori, 80 dei quali addetti al magazzino e 15 impiegati. I sindacati hanno reso noto tale decisione attraverso un comunicato, spiegando che essa è frutto della dismissione operata dal cliente Amazon, il quale ha scelto di trasferire le attività al fornitore Ceva Logistics.

“Questa decisione è stata imposta senza alcun confronto e senza adeguate tutele”, denunciano i sindacati, sottolineando nuovamente che le conseguenze di tali decisioni unilaterali ricadono sugli stessi lavoratori, tutto a favore della logica del profitto. Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti della Lombardia hanno quindi proclamato uno sciopero unitario, evidenziando l’assenza di soluzioni concrete e l’incertezza totale riguardo al futuro lavorativo per la maggior parte del personale dell’azienda di logistica.

“Siamo pronti a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per tutelare i posti di lavoro”, ha dichiarato Adel Desouky, coordinatore di Filt Cgil Lombardia. “Non permetteremo che 95 famiglie siano abbandonate per l’ennesima volta a causa di operazioni che favoriscono interessi privati a discapito della dignità delle persone”. Le lavoratrici e i lavoratori hanno avviato presidi davanti ai cancelli del magazzino Geodis di Carpiano, iniziando una mobilitazione che proseguirà nei prossimi giorni con determinazione e unità. Le tre sigle sindacali stanno chiedendo un intervento urgente da parte delle istituzioni regionali e locali per avviare un tavolo di confronto e fermare una deriva industriale che colpisce severamente il settore logistico lombardo.

“Abbiamo fiducia nei nostri fornitori di servizi e crediamo che Geodis”, ha replicato Amazon in una nota, “metterà a disposizione dei propri dipendenti diverse opzioni, a partire dall’offerta di ruoli simili nel territorio, quando possibile, e attivando i necessari ammortizzatori sociali. La decisione di Amazon di interrompere i rapporti con il sito Geodis di Carpiano si basa su valutazioni commerciali, conseguenti a un’analisi approfondita della nostra rete logistica, in risposta all’evoluzione dei requisiti operativi.”