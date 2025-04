Una nuova partnership strategica nel mondo del lusso e dell’ospitalità è stata annunciata da Lund Group, la società fondata dall’imprenditore Lucien Ndabagera (nella foto), e Luxaviation Group, uno dei principali operatori mondiali nel settore dell’aviazione d’affari. Questa collaborazione segna un passo significativo verso l’offerta di esperienze di aviazione privata, lifestyle e hospitality legate alla Formula 1 di altissimo livello per una clientela globale d’élite.

Mon Avion decolla con Luxaviation per charter esclusivi

Nell’ambito di questa alleanza strategica, Mon Avion – Private Jets, la divisione di aviazione di Lund Group operativa dal 2016, inizierà a collaborare in esclusiva con Luxaviation Group per la gestione e l’esecuzione dei suoi servizi di charter di jet privati. Questa decisione garantirà che i clienti di alto profilo di Mon Avion ricevano i più elevati standard di sicurezza, servizio e disponibilità di aeromobili in tutto il mondo.

La visione dei leader: eccellenza ad ogni altitudine

“Questa partnership con Luxaviation rappresenta un nuovo audace capitolo,” ha dichiarato Lucien Ndabagera, Fondatore e CEO di Lund Group. “Condividiamo una visione comune: offrire l’eccellenza ad ogni altitudine e destinazione. Insieme, non stiamo solo trasportando persone, stiamo muovendo stili di vita. E con Mon Avion e Lund Group che ora lavorano esclusivamente con Luxaviation, stiamo alzando ulteriormente l’asticella per le esperienze di aviazione privata.“

Luxaviation Group, con una flotta di oltre 220 aeromobili e una presenza nei principali hub del lusso a livello globale, apporta alla partnership standard aeronautici e capacità operativa senza pari. Lund Group aggiunge il suo tocco distintivo nella creazione di esperienze indimenticabili per individui con un patrimonio netto ultra-elevato (UHNWI), da Monaco a Dubai, da Bali a Miami.

Una sinergia di marchi orientati all’eccellenza

“Questa è più di una partnership; è una sinergia tra due marchi guidati da precisione, passione e scopo,” ha affermato Romain Alati, CEO di Luxaviation ONE. “Con Lund Group e Mon Avion, stiamo rafforzando il nostro impegno per un servizio personalizzato e di livello mondiale che riflette lo stile di vita dei nostri clienti più esigenti.“

I vantaggi chiave della partnership

La collaborazione tra Lund Group e Luxaviation Group porterà numerosi vantaggi, tra cui:

Operazioni esclusive di jet privati tra Lund Group e Luxaviation Group.

tra Lund Group e Luxaviation Group. Accesso semplificato alla flotta globale e all’infrastruttura operativa di Luxaviation.

alla flotta globale e all’infrastruttura operativa di Luxaviation. Pacchetti hospitality VIP per la Formula 1 su misura curati da Lund Group.

curati da Lund Group. Servizi di concierge lifestyle completi che includono viaggi, eventi ed esperienze di lusso.

che includono viaggi, eventi ed esperienze di lusso. Portata globale che abbraccia Europa, Medio Oriente, Asia-Pacifico e Americhe.

Questa partnership sottolinea un impegno condiviso nell’elevare lo standard dei viaggi di lusso globali e nel rendere lo straordinario una consuetudine.