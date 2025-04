Presso la sede dell’Agenzia ICE, è stata svelata la 42esima edizione di Macfrut, l’appuntamento fieristico internazionale di riferimento per il settore ortofrutticolo. L’evento si terrà al Rimini Expo Centre dal 6 all’8 maggio 2025, promettendo di essere un’edizione ricca di novità e opportunità per gli operatori del settore.

Un Parterre Istituzionale per il Lancio

La conferenza stampa di presentazione ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama istituzionale e del settore agricolo. Tra i presenti figuravano il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il Presidente di ICE Matteo Zoppas, il Direttore di Ismea Sergio Marchi, il Presidente Macfrut Renzo Piraccini, la campionessa olimpica e testimonial Healthy Food Show Valentina Vezzali, Silvia Sabbadini di Ishs Biotechnology Symposium, l’Assessore Agricoltura Regione Lazio Giancarlo Righini, il Direttore AICS Marco Riccardo Rusconi, e il Direttore Assoavi Stefano Gagliardi.

L’Impegno dell’Agenzia ICE per lo Sviluppo Sostenibile

Marco Riccardo Rusconi, Direttore AICS, durante il suo intervento ha sottolineato l’importanza del sostegno al settore agricolo nei paesi partner: “L’Agenzia è impegnata a supportare lo sviluppo sostenibile del settore agricolo nei Paesi partner, soprattutto in Africa nello spirito del Piano Mattei, non solo come motore economico, ma anche come strumento per la creazione di occupazione, con particolare attenzione alle comunità rurali, alle donne e ai giovani”.

Rusconi ha poi aggiunto dettagli sulla presenza di AICS a Macfrut: “A Macfrut porteremo una panoramica completa dei progetti in ambito agricolo e agritech, ma soprattutto porteremo il modello di cooperazione italiano, credibile, affidabile, paritario, fatto di partenariati stabili, strutturati che garantiscono benefici con attori ed eccellenze italiani”.

Focus di AICS: Sviluppo Agricolo Sostenibile e Cooperazione

Anche quest’anno, AICS sarà presente a Macfrut con uno stand interattivo, ospitando delegazioni da 11 delle sue sedi estere, con operatori e prodotti legati a progetti di sviluppo agricolo sostenibile. Saranno inoltre organizzati tre panel tematici. Il primo si concentrerà sul Mozambico, esplorando il miglioramento delle filiere agricole attraverso tecniche di irrigazione moderne e la riduzione delle perdite post-raccolto, con progetti mirati alla sicurezza alimentare e allo sviluppo agricolo sostenibile. Il secondo panel riguarderà l’Etiopia e le sfide dei produttori locali nel contesto del mercato europeo del caffè. Infine, il terzo panel discuterà l’utilizzo dei crediti di aiuto in Africa e nel Mediterraneo per promuovere l’agroindustria, l’inclusione economica e la sostenibilità nelle filiere agricole, con esempi di iniziative in Senegal, Tunisia ed Etiopia.

Numeri Importanti per l’Edizione 2025

L’edizione 2025 di Macfrut si preannuncia imponente, con la partecipazione di oltre 1.400 espositori, di cui il 40% internazionali. Un elemento chiave sarà la presenza di 1500 top buyer provenienti da tutto il mondo, che saranno interconnessi con gli espositori grazie alla piattaforma b2b, considerata un punto di forza di questa edizione.

Novità e Appuntamenti Speciali

Macfrut 2025 offrirà anche tre simposi mondiali dedicati a biotecnologie, patata e piante aromatiche del Mediterraneo. Una grande novità di quest’anno sarà il focus su “Healthy food“, una vasta arena in cui esperti scientifici, chef e testimonial di fama nazionale si faranno portavoce dei valori di un’alimentazione sana. Tra questi spicca la presenza della campionessa olimpica Valentina Vezzali, testimonial dell’iniziativa.

Le Parole del Presidente Macfrut

Il Presidente Macfrut, Renzo Piraccini, ha espresso la sua soddisfazione per la crescita e l’importanza della fiera: “Sempre di più Macfrut si conferma una fiera unica nel settore: vetrina per l’ortofrutta italiana nel mondo, momento di aggregazione del settore ed elemento fondamentale di conoscenza e networking per la crescita professionale”.