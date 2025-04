Ocean Builders, leader globale nell’innovazione di habitat galleggianti, ha siglato un accordo storico diventando il primo appaltatore ufficiale per avviare la costruzione di residenze all’interno della rinomata Maldives Floating City (MFC), attualmente in fase di pianificazione e sviluppo. Questa pietra miliare consolida la posizione di Ocean Builders all’avanguardia nell’infrastruttura resiliente al clima e stabilisce un nuovo precedente per una vita sostenibile sull’acqua su scala globale.

Inizia la Costruzione delle Prime Residenze Galleggianti

Inizialmente preselezionata e ora ufficialmente incaricata da Dutch Docklands Maldives, i progettisti principali della Maldives Floating City, Ocean Builders inizierà la costruzione delle prime residenze galleggianti del progetto, edificate su avanzate fondamenta galleggianti a base di cemento. Queste abitazioni rappresenteranno le prime strutture fisiche di MFC, segnando un passo cruciale nella trasformazione della città galleggiante da visione a realtà. Progettate per una durabilità a lungo termine e per la resilienza climatica, stabiliranno un nuovo punto di riferimento globale per una vita sostenibile basata sull’oceano.

La Visione di un Futuro Sostenibile sull’Acqua

Grant Romundt, CEO di Ocean Builders, ha dichiarato: “La città galleggiante delle Maldive è più di una serie di case galleggianti: è un passo rivoluzionario verso una vita sostenibile nell’oceano. Combinando innovazione, lusso e armonia ambientale, stiamo ridefinendo il futuro della vita costiera per renderla ambiziosa ed ecologicamente responsabile”.

Questo contratto segna un significativo passo avanti nella discussione globale sullo sviluppo urbano sostenibile e sull’adattamento ai cambiamenti climatici. In qualità di primo appaltatore a dare il via ai lavori a MFC, Ocean Builders è orgogliosa di contribuire presto a uno dei progetti di edilizia resiliente al clima più ambiziosi del mondo, affrontando direttamente l’urgente necessità delle Maldive di soluzioni abitative innovative e pronte per il futuro.

Creare una Comunità Autosufficiente e Sostenibile

Rudiger Koch, Presidente e Ingegnere Capo di Ocean Builders, ha aggiunto: “Non stiamo solo costruendo case: stiamo creando una comunità autosufficiente che dimostra il potenziale dell’innovazione e della tutela ambientale nel plasmare il futuro della vita costiera”.

La Maldives Floating City: Un Modello di Vita Sostenibile

La Maldives Floating City, riconosciuta dalla Climate Resilient Housing Initiative della Banca Mondiale, è uno sviluppo urbano visionario ispirato alla geometria naturale del corallo cerebrale. Con strade e canali galleggianti progettati per proteggere e migliorare l’ecosistema marino, il progetto offre un’alternativa scalabile e autosufficiente ai modelli abitativi tradizionali. Si pone come una soluzione globalmente rilevante per le regioni costiere che affrontano l’innalzamento del livello del mare e il degrado ambientale.

Il Benvenuto di Dutch Docklands Maldives

Dutch Docklands Maldives ha accolto con entusiasmo i progressi in corso e la futura espansione, affermando: “Dutch Docklands è lieta di accogliere i LagoonPods di Ocean Builders nella città galleggiante delle Maldive. Questi habitat galleggianti miglioreranno la protezione della barriera corallina e il monitoraggio marino, allineandosi perfettamente alla nostra visione di sviluppi sostenibili e integrati nella natura”.

Ocean Builders è orgogliosa di guidare lo sviluppo di quella che si preannuncia come la prima città galleggiante resiliente al clima del mondo, offrendo innovazione, sostenibilità e lusso nella prossima evoluzione della vita sull’acqua.