Il Consiglio di Amministrazione di SIMEST, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) dedicata al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha approvato la relazione finanziaria relativa all’esercizio 2024. I dati evidenziano un anno di forte impegno a supporto della crescita estera del tessuto produttivo nazionale.

Numeri da record per l’internazionalizzazione italiana

Nel corso del 2024, SIMEST ha giocato un ruolo cruciale nel promuovere l’espansione del Made in Italy sui mercati globali. Le risorse impegnate per l’internazionalizzazione delle imprese italiane hanno raggiunto la cifra di circa 8 miliardi di euro, segnando un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente. Questo significativo investimento ha beneficiato oltre 4.000 aziende (+40% rispetto al 2023), con una particolare attenzione alle Piccole e Medie Imprese (PMI), che rappresentano il 90% delle imprese supportate.

Portafoglio in crescita e impatto sul PIL

I risultati positivi conseguiti nel periodo hanno portato a una crescita del 5% dei volumi gestiti in portafoglio, che si attestano ora intorno ai 30 miliardi di euro. SIMEST vanta un portafoglio di circa 16.000 clienti attivi, di cui oltre il 90% sono PMI, operanti in ben 123 Paesi. L’impatto di queste risorse sull’economia italiana è stato stimato dall’Ufficio Studi di Cassa Depositi e Prestiti allo 0,5% del PIL nazionale, con la creazione o il sostegno di oltre 130.000 posti di lavoro. Un dato interessante riguarda la localizzazione delle imprese servite: il 16% si trova nel Mezzogiorno, una percentuale superiore alla media delle imprese esportatrici (9%).

Investimenti, finanza agevolata e supporto all’export: i pilastri dell’azione SIMEST

L’attività di SIMEST nel 2024 si è concentrata su diverse aree chiave:

Investimenti partecipativi: Sono state realizzate operazioni per oltre 220 milioni di euro (+31%), di cui 100 milioni da risorse proprie e 120 milioni attraverso il Fondo di Venture Capital gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Un forte focus sulla sostenibilità è testimoniato dall’integrazione di KPI ESG in oltre il 90% delle operazioni .

Sono state realizzate operazioni per (+31%), di cui 100 milioni da risorse proprie e 120 milioni attraverso il Fondo di Venture Capital gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Un forte focus sulla sostenibilità è testimoniato dall’integrazione di . Finanza agevolata: Sono state portate a termine oltre 4.700 operazioni a favore di circa 4.000 imprese (90% PMI) per un totale di circa 1,7 miliardi di finanziamenti accolti (+15% rispetto al 2023). Questa attività è gestita in convenzione con il MAECI attraverso il Fondo 394/81.

Sono state portate a termine a favore di circa 4.000 imprese (90% PMI) per un totale di (+15% rispetto al 2023). Questa attività è gestita in convenzione con il MAECI attraverso il Fondo 394/81. Supporto all’Export: SIMEST ha supportato operazioni per un valore complessivo di 6 miliardi di euro (+5% rispetto al 2023), contribuendo a sostenere migliaia di PMI appartenenti a diverse filiere produttive. Questa attività è gestita in convenzione con il MAECI attraverso il Fondo 295/73.

L’utile netto dell’esercizio 2024 si attesta a 7,7 milioni di euro, con un incremento del 120% rispetto all’anno precedente.

Le dichiarazioni dei vertici SIMEST

Il Presidente di SIMEST, Pasquale Salzano, ha commentato i risultati con soddisfazione: “Il 2024 ha segnato un passaggio strategico per SIMEST, che ha consolidato il proprio ruolo di leva operativa al servizio della proiezione economica internazionale dell’Italia. In un contesto globale segnato da nuove tensioni e profonde trasformazioni, il nostro impegno è stato orientato a sostenere la competitività delle imprese italiane, con particolare attenzione alle PMI, attraverso strumenti finanziari sempre più mirati e accessibili. L’azione di SIMEST si è sviluppata in piena sintonia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ne ha guidato l’orientamento strategico. In particolare, il Piano Mattei ha offerto una cornice di visione e concretezza per rafforzare la presenza del sistema produttivo italiano nei mercati emergenti, a partire dal continente africano, dove la Misura Africa si è rivelata un catalizzatore di investimenti e partenariati di lungo termine. In questa prospettiva, SIMEST non si è limitata a erogare risorse, ma ha agito come facilitatore di alleanze industriali, acceleratore di innovazione e sostenibilità, e presidio di fiducia per le nostre imprese nel mondo. Promuovere l’internazionalizzazione come presenza stabile nei mercati chiave significa rafforzare la capacità di resilienza del nostro sistema produttivo, rendendolo più solido e preparato a fronteggiare le complessità dello scenario globale. Siamo convinti che questa direzione – condivisa con la Farnesina e in coerenza con la visione del Governo – rafforzi il posizionamento internazionale dell’Italia, generando valore non solo economico, ma anche strategico e sociale.“

Anche l’Amministratore Delegato di SIMEST, Regina Corradini D’Arienzo, ha espresso il suo parere sui risultati raggiunti: “I risultati raggiunti nel 2024 confermano l’impegno di rendere SIMEST sempre più un partner strategico dello sviluppo internazionale delle imprese italiane. Nel corso dell’anno, abbiamo concentrato la nostra azione sulla crescita delle imprese nei mercati globali, ponendo particolare attenzione alle piccole imprese non ancora esportatrici delle filiere produttive, e contribuendo concretamente all’incremento della quota dell’export nazionale. Il nostro impegno si è focalizzato sul potenziamento della presenza del Made in Italy in aree strategiche ad alto potenziale di crescita, come l’Africa – per la quale è stata introdotta una misura dedicata nell’ambito del Piano Mattei – e l’America Latina, per la quale è stato implementato un Plafond destinato al sostegno degli investimenti italiani. In stretta sinergia con Cassa Depositi e Prestiti e sotto il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, SIMEST ha sviluppato strumenti finanziari innovativi, tra cui le nuove misure di finanza agevolata ed equity recentemente introdotte nel quadro del Piano d’azione per l’export, presentato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Attraverso il progetto Filiere d’Impatto, abbiamo raggiunto e supportato soprattutto le PMI non ancora esportatrici, ma parte integrante delle filiere produttive dei principali campioni industriali nazionali nel mondo. Grazie a un dialogo costante con le imprese, finalizzato a comprenderne esigenze e strategie di sviluppo, abbiamo rafforzato il nostro modello di intervento, con l’obiettivo di accrescere la competitività e l’eccellenza del Made in Italy a livello globale. SIMEST continuerà a svolgere un ruolo chiave nel supporto alla crescita internazionale delle imprese italiane, rispondendo in modo efficace alle loro necessità e affiancandole nelle strategie di sviluppo, sotto il coordinamento della Farnesina e in stretta collaborazione con i partner del Sistema Italia, a partire dalla Capogruppo Cassa Depositi e Prestiti, insieme a SACE, a ICE, e alle associazioni di categoria, alle Camere di commercio e alle ambasciate, la cui azione congiunta si rivela strategica per la crescita estera del nostro sistema produttivo.“

Focus sul Piano Strategico e sull’innovazione

Nel corso del 2024, SIMEST ha proseguito nell’attuazione del Piano Strategico 2023-2025, con un focus particolare sulla crescita sostenibile e di qualità. Tra le principali innovazioni operative si segnalano l’implementazione della Misura Africa nell’ambito del Piano Mattei, il rinnovo della riserva per i Balcani occidentali, l’ampliamento dell’operatività del Fondo di Venture Capital, l’apertura di nuovi presidi esteri in Vietnam, Brasile e Marocco, l’avvio del progetto “Filiere d’Impatto” e la creazione della prima lounge SIMEST-CDP con ELITE (Borsa Italiana) per la formazione delle imprese.