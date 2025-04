“Siamo impegnati nella prevenzione, con particolare attenzione ai più giovani, soprattutto ai bambini. Infatti, il 75% di tutti i disturbi mentali si sviluppa prima dei 25 anni e circa la metà si manifesta entro i primi 16 anni, tendendo a perdurare nell’età adulta se non trattati adeguatamente”. Così ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo a un evento a Roma, il ‘Giubileo della salute mentale‘, promosso dai Tavoli della salute mentale del ministero della Salute e dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il convegno si svolge presso l’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense.

Prevenzione e Diagnosi Precoce: la Strategia del Ministero

“La prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali per attivare interventi tempestivi e mirati – ha proseguito il ministro – Per questo motivo, nell’ultima legge di bilancio sono stati stanziati 10 milioni di euro per il 2025 e 18,5 milioni di euro a partire dal 2026 per garantire un servizio di sostegno psicologico agli studenti. Abbiamo anche istituito il Fondo per le dipendenze patologiche per assicurare prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione. Con la manovra finanziaria, sosteniamo inoltre campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione del ministero della Salute”.

Progetti per la Salute Mentale e la Prevenzione

Con costanza, il ministero attua progetti volti a “promuovere la salute mentale e prevenire i disturbi mentali. Tra questi – ha ricordato Schillaci – cito il progetto per un uso consapevole di internet e dei dispositivi digitali tra i giovani e le iniziative mirate a favorire l’individuazione precoce degli adolescenti italiani con comportamenti autolesionisti e suicidari. I recenti e drammatici episodi di cronaca sottolineano l’urgenza di interventi tempestivi ed efficaci. Inoltre, nell’ambito della prevenzione, abbiamo firmato protocolli di intesa con altre istituzioni, come l’Istituto Superiore di Sanità, il ministero dell’Istruzione e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, per implementare fattori protettivi per il benessere psichico e ridurre il rischio che il disagio evolva in un disturbo mentale conclamato. Siamo anche costantemente impegnati nella promozione di stili di vita salutari per gli adolescenti e per aumentarne la consapevolezza sui propri comportamenti, specialmente in un periodo della vita caratterizzato da maggiore propensione a rischi e vulnerabilità”, ha concluso.