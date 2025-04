L’intelligenza artificiale deve essere considerata “come un’opportunità e non come una minaccia”, anche nel settore del turismo: questo è il messaggio lanciato dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, oggi a Parigi in occasione del Comitato Turismo dell’OCSE.

La ministra, presente lungo le rive della Senna, è la relatrice principale nella discussione riguardante la digitalizzazione e il ruolo dell’intelligenza artificiale nel comparto turistico, tema centrale dei lavori del G7 Turismo presieduto dalla stessa Santanchè a Firenze lo scorso novembre. In quella sede, i ministri del G7 hanno adottato un documento politico su questo argomento, redatto dall’OCSE grazie a un’iniziativa e al finanziamento dell’Italia, che rappresenta il primo documento a livello globale ad affrontare l’impatto dell’IA sul turismo.

Durante la sua visita allo Chateau de la Muette, storica sede dell’OCSE a Parigi, Santanchè ha in agenda anche un incontro bilaterale con il segretario generale dell’organizzazione internazionale, Mathias Cormann.

“Siamo qui oggi perché vogliamo dare continuità a quanto discusso durante il G7 del turismo che si è svolto a Firenze riguardo all’IA. Oggi ci confronteremo e io presenterò il mio intervento per illustrare ciò che sta facendo l’Italia, ma anche per avviare un dialogo”, ha dichiarato Santanchè poco prima del suo intervento.

“Come ministero del Turismo”, ha continuato la ministra, “intendiamo lanciare un incubatore sull’intelligenza artificiale per riunire coloro che ci stanno lavorando e offrire supporto alle piccole e medie imprese del settore turistico, anche dal punto di vista della formazione”. Secondo Santanchè, l’IA “deve essere utilizzata in modo appropriato”, assicurando che l’essere umano rimanga sempre al centro e “non il contrario”. In sostanza, è il suo ragionamento: “deve essere vista come un’opportunità e non come una minaccia”. È importante inoltre “essere capaci di sfruttarla nel modo migliore, ad esempio per gestire i flussi, un tema molto rilevante non solo per l’Italia.”