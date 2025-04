Le quotazioni globali dei carburanti registrano una flessione a causa dei dazi, ma i prezzi medi nazionali per la benzina e il diesel rimangono stabili per il momento. Secondo quanto riportato da Quotidiano energia, il prezzo medio nazionale della benzina servita è di 1,771 euro al litro (leggermente in aumento rispetto al valore di 1,770 euro rilevato il 2 aprile), con le diverse compagnie che offrono prezzi compresi tra 1,761 e 1,788 euro al litro (senza logo a 1,762 euro).

Il prezzo medio del diesel servito è attualmente di 1,670 euro al litro (in lieve aumento rispetto a 1,669), con i vari marchi che propongono prezzi compresi tra 1,654 e 1,692 euro al litro (senza logo a 1,659 euro).

Per quanto riguarda la benzina servita, il prezzo medio è di 1,914 euro al litro (rispetto a 1,912 euro il 2 aprile), con i distributori che applicano prezzi variabili tra 1,854 e 1,993 euro al litro (senza logo a 1,820 euro). La media del diesel servito si attesta a 1,813 euro al litro (contro 1,812), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi che oscillano tra 1,746 e 1,898 euro al litro (senza logo a 1,717 euro).

Infine, i prezzi medi per il Gpl variano tra 0,749 e 0,778 euro al litro (senza logo a 0,733). Per quanto concerne il metano per auto, i prezzi medi oscillano da 1,498 a 1,562 euro al kg (senza logo a 1,511 euro).