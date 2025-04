Banca Monte dei Paschi di Siena (nella foto, l’a. d. Luigi Lovaglio) ha annunciato con soddisfazione che l’agenzia di rating DBRS Ratings GmbH (“Morningstar DBRS” o “l’agenzia”) ha alzato il suo giudizio nell’area investment grade. In particolare, il Long-Term Issuer rating, il Long-Term Senior Debt rating e il rating standalone Intrinsic Assessment (“IA”) sono stati portati a “BBB (low)”. Contestualmente, anche il Long-Term Deposit rating ha ricevuto un upgrade a “BBB”.

Solidi Fondamentali e Capacità di Generazione di Capitale alla Base dell’Upgrade

La decisione di migliorare il rating riflette il rafforzamento della capacità di generare capitale e i solidi buffer patrimoniali della Banca. Secondo l’agenzia Morningstar DBRS, questi punti di forza garantiscono a MPS la flessibilità necessaria per affrontare le diverse fasi del ciclo economico e per poter giocare un ruolo attivo nel processo di consolidamento in corso nel sistema bancario italiano.

Miglioramento della Redditività e Strategia Commerciale Efficace

L’upgrade a “Investment grade” è anche il risultato dei progressi compiuti dalla Banca in tutti i settori. Tra questi, spiccano il significativo miglioramento della capacità di generare utili, ottenuto anche grazie a una maggiore efficienza operativa, e l’efficacia della strategia di rilancio commerciale. Le iniziative intraprese hanno permesso a MPS di riconquistare quote di mercato e di rafforzare il proprio posizionamento competitivo.

Profilo di Rischio in Forte Miglioramento e Solida Struttura Finanziaria

L’agenzia di rating riconosce inoltre il forte miglioramento del profilo di rischio di MPS, l’elevata componente di depositi commerciali nel funding e un accesso al mercato istituzionale che, come dimostrano le recenti emissioni obbligazionarie, evidenzia la capacità della Banca di attrarre investitori internazionali e il conseguente miglioramento degli spread.

Outlook Positivo e Monitoraggio dell’Offerta su Mediobanca

Morningstar DBRS ha inoltre confermato l’outlook positivo per Banca Monte dei Paschi di Siena, segno di fiducia nella sua traiettoria futura.

Per quanto riguarda l’Offerta pubblica di scambio totalitaria e volontaria sulla totalità delle azioni Mediobanca, Morningstar DBRS ritiene che l’operazione potrebbe avere un impatto positivo sul merito creditizio di MPS. L’agenzia ha tuttavia precisato che continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione, trattandosi di un’operazione non concordata.