Le Borse europee si trovano in una fase difficile mentre si valutano gli effetti dei dazi sull’economia globale e le prospettive di un aumento dell’inflazione. I future di Wall Street sono in rosso, dopo il tonfo della vigilia. L’indice Stoxx 600 perde il 2%, toccando minimi da gennaio. Questo indice, che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni europee, è diretto verso la peggiore settimana dal 2022, con un calo complessivo del 5%. A Milano si registra una perdita del 3,7%, seguito da Madrid con un -3,1%, Francoforte con -2%, Parigi con -1,6% e Londra con -1,4%. Sul fronte valutario, il dollaro si stabilizza contro le principali valute. L’euro scende a 1,0996 rispetto al dollaro. Il prezzo del petrolio continua a diminuire nei mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio è scambiato a 64,54 dollari al barile, con una flessione del 3,60%, ai minimi da novembre 2024, mentre il Brent con consegna a giugno è a 67,76 dollari al barile, con una riduzione del 3,39%, ai minimi da ottobre 2024.

Le Borse asiatiche, prive dei listini cinesi chiusi per festività, chiudono con un pesante calo, seguendo l’andamento di Wall Street. Non si affievolisce la paura riguardo ai dazi, con timori che la politica commerciale adottata da Donald Trump possa condurre a una recessione globale. È atteso un intervento da parte del presidente della Fed, Jerome Powell. Tokyo cede il 2,75%, raggiungendo minimi da otto mesi. Sul fronte dei cambi, lo yen raggiunge i massimi in sei mesi sul dollaro, a 146,06. Anche Seul (-0,86%), Mumbai (-1%), Hanoi (-3,75%) e Bangkok (-2,6%) chiudono in rosso. In arrivo dagli Stati Uniti vi è attesa per il tasso di disoccupazione.

Il dollaro continua a scendere, influenzato dai timori relativi alla solidità dell’economia globale in seguito all’implementazione dei dazi annunciati da Donald Trump. L’euro, al momento dell’apertura, si riporta a 1,1083 contro il dollaro, registrando un incremento dello 0,2%. Si rafforza anche lo yen, che raggiunge 146,30 sul dollaro, segnando i massimi in sei mesi. Positivi anche i risultati della sterlina e del franco svizzero.

La Borsa di Mosca ha avuto un’apertura in forte rialzo, segnando un +2,04% nei primi scambi di giornata, per poi stabilizzarsi su un +1,76% rispetto a ieri. La notizia proviene dall’agenzia di stampa russa Tass. Nella lista dei paesi soggetti ai nuovi dazi annunciati dal presidente Donald Trump, la Russia non figura, insieme a Cuba, Bielorussia e Corea del Nord. Mosca è stata esclusa da tali tariffe poiché le sanzioni statunitensi riguardanti la guerra in Ucraina “precludono già ogni scambio commerciale significativo” con il paese, come ha spiegato la Casa Bianca.