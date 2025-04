Almawave S.p.A., una società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva, attiva nel campo dei dati e dell’intelligenza artificiale, ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio 2024, che si è chiuso con un utile netto positivo di 8,5 milioni di euro, pari al 17,4% sui ricavi, che si sono attestati a 49 milioni di euro.

Spinta Decisa sull’Intelligenza Artificiale con la Famiglia di Modelli LLM Velvet

Il 2024 è stato caratterizzato da un’accelerazione significativa degli investimenti strategici nel settore dell’intelligenza artificiale, con un incremento del 55% rispetto all’anno precedente. Questa iniziativa si è concretizzata con il rilascio di Velvet, la nuova famiglia di Large Language Model (LLM) sviluppati da Almawave.

Valeria Sandei: Un Anno di Trasformazione Strategica e Crescita Mirata

Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, ha commentato i risultati dicendo:

“Il 2024 è stato un anno di grande evoluzione strategica, trasformazione e crescita mirata. Con il lancio di Velvet, siamo riusciti a dimostrare di saper realizzare tecnologia “core” di Intelligenza Artificiale, mettendo in campo le nostre competenze e capacità. Abbiamo costruito asset distintivi che oggi ridefiniscono il nostro posizionamento competitivo e che vengono riconosciuti da partner e clienti in un mercato dall’enorme potenziale. Tutto questo, integrando e valorizzando gli investimenti già realizzati nel tempo, continuando a diversificare la presenza sui mercati, il mix dei ricavi, e mantenendo al contempo ottimi margini, in un contesto di investimenti estremamente sfidanti”.

Analisi dei Ricavi e della Redditività

I ricavi totali nel 2024 hanno raggiunto i 49 milioni di euro, di cui 32 milioni di euro provenienti da prodotti proprietari e servizi associati, rappresentando il 65,8% del totale. Questo valore segna una diminuzione del 14,7% rispetto all’anno precedente. Considerando anche altri proventi, il totale si attesta a 52 milioni di euro, con una variazione del -12,6% rispetto all’anno precedente.

La redditività ha conosciuto un decremento, con un EBITDA Adjusted di 9,9 milioni di euro (-31,3% YoY) e un EBIT Adjusted di 4,0 milioni di euro (-58,4% YoY). L’utile netto si è attestato a 8,5 milioni di euro (-8,2% YoY), con un’incidenza sui ricavi del 17,4%.

Forte Crescita Internazionale e Focalizzazione sul Core Business

Un dato significativo è la forte crescita del business internazionale, con un aumento dei ricavi esteri del 35% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 11,5 milioni di euro e il 23,4% del fatturato totale. Contestualmente, si è registrata una diminuzione dei proventi da servizi “no core” del 35% rispetto al 2023, in linea con la strategia di focalizzazione del Gruppo.

Il backlog al 31 dicembre 2024 ammonta a 62,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 61 milioni di euro registrati il 31 dicembre 2023. La posizione finanziaria netta è positiva per 3,7 milioni di euro.

Nel 2024, gli investimenti hanno raggiunto i 13,1 milioni di euro, rappresentando il 26,6% dei ricavi, un significativo incremento rispetto al 14,7% del 2023. Almawave ha inoltre raggiunto tutti gli obiettivi di sostenibilità stabiliti per l’anno 2024.

Valeria Sandei: Almawave Protagonista nell’Intelligenza Artificiale

“Nel 2024 abbiamo intrapreso con successo una grande sfida, posizionarci come produttori di IA generativa e dimostrare che questo poteva essere realizzato in Italia, partendo da zero, facendo leva in particolare sulle competenze distintive di cui disponiamo. Quanto realizzato si sta velocemente posizionando nello scenario di mercato, negli ecosistemi dei principali hyperscaler ed in vari casi d’uso, in diversi contesti di mercato. Questa scelta ambiziosa si sta dunque rivelando vincente e coerente con la nostra strategia.

In questo impegnativo disegno strategico, culminato nel lancio di Velvet, la nostra famiglia di Large Language Model (LLM) fondazionali, i ricavi evidenziano un’evoluzione a favore dei prodotti e soluzioni proprietarie del Gruppo e del business internazionale, in coerenza con gli investimenti sin qui sostenuti e con la strategia tracciata. I minori volumi prevalentemente connessi ai ricavi da servizi, con il relativo impatto sul margine, si inseriscono in un contesto di conseguente trasformazione operativa.

Grazie a questo percorso, Almawave è oggi un punto di riferimento nel settore dell’Intelligenza Artificiale, con recenti collaborazioni strategiche siglate di grande rilievo e nuovi partner, a conferma del valore delle nostre tecnologie e soluzioni. Le performance registrate e le azioni in corso indicano la volontà di consolidare questo nostro ruolo, non solo come aggregatori o utilizzatori di tecnologia, ma come veri e propri produttori di Intelligenza Artificiale e di soluzioni verticali avanzate.

Tutto questo è avvenuto ed avviene con un’attenta gestione anche della sostenibilità economico-finanziaria, pur in un settore che tipicamente esprime differenti dinamiche e richiede ingenti investimenti senza ritorni immediati. Riuscire a concentrare le nostre forze in questa direzione, ottenendo risultati tangibili e mantenendo al contempo un solido equilibrio, rappresenta un punto di forza indiscusso. Questa combinazione di innovazione e sostenibilità ci distingue come un unicum nel panorama dell’IA per chi, come noi, sceglie di essere un producent.

“Presentiamo oggi” ha aggiunto Sandei, “un progetto di bilancio che fotografa un Gruppo che assume sfide decisive e accresce la propria visibilità, focalizzando il business in modo distintivo in un mercato dalle grandi potenzialità. Forti sinergie sono maturate in settori su cui abbiamo investito in modo puntuale e dedicato attenzione da tempo, come nell’Idrico, anche rispetto alle linee di azione della Capogruppo Almaviva. È proseguito inoltre il percorso strategico nel settore IA per la Sanità e consolidato la crescita nel mondo del Turismo – anche grazie alle acquisizioni concluse su scala globale e alle azioni intraprese sui settori verticali.

Inoltre, è cresciuto con costanza il focus aziendale sulle tematiche ESG: tutti i target di sostenibilità definiti per l’esercizio 2024 sono stati raggiunti ed importanti obiettivi prospettici, legati all’Agenda 2030, tracciano un cammino di sviluppo che sosteniamo fortemente, in particolare in un settore ad alto impatto come quello dell’IA. Non meno importante, l’azienda si è dotata di ulteriori certificazioni, essenziali per competere in modo credibile in contesti Enterprise.”