Il 7 aprile prende avvio la ‘Paper Week’ (settimana della carta), una campagna di formazione e sensibilizzazione dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone, giunta alla sua quinta edizione. Questa iniziativa è organizzata da Comieco, il consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi cellulosici, in collaborazione con la Federazione carta e grafica e Unirima, sotto il patrocinio di Anci, del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, e di Utilitalia. Comieco ha reso nota l’iniziativa tramite un comunicato.

Si tratta di un’opportunità preziosa per sensibilizzare tanto i grandi quanto i piccoli sull’importanza di una corretta gestione dei materiali cellulosici, e prevede centinaia di eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale. In particolare, Lucca è stata scelta come capitale del riciclo della carta e del cartone per il 2025.

Già 15mila studenti si sono iscritti per partecipare a Riciclo Aperto, l’open day delle imprese cartarie in Italia (dall’8 all’11 aprile), con un obiettivo ambizioso: superare il record di 60mila partecipanti, raggiunto lo scorso anno. Saranno 120 gli impianti coinvolti, tra cui quelli per la gestione dei rifiuti, cartiere, cartotecniche e musei della carta, tutti pronti a svelare i segreti del processo che dà nuova vita alla carta.

Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, ha sottolineato: “Se oggi gli italiani sono i campioni d’Europa nella raccolta di carta e cartone, con una percentuale di riciclo degli imballaggi superiore al 90%, è anche perché attorno alla differenziata è nato un forte movimento dal basso”.

Per gli appassionati di classifiche, il podio per il numero di eventi in programma è dominato dalla Sicilia, che vanta 26 appuntamenti. Tra le iniziative più originali, spicca l’attivazione di laboratori presso le carceri, coinvolgendo detenuti e personale penitenziario.