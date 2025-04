Una nuova vetta è stata conquistata nel panorama dei marchi italiani: Generali si è affermata come il brand tricolore di maggior valore, secondo la classifica Brand Finance Italy 100 del 2025. Con una valutazione stimata in 15,2 miliardi di euro, il colosso assicurativo ha superato la leggendaria Ferrari, che si attesta a 12,9 miliardi. Questo sorpasso, sancito dalla crescita robusta di entrambi i marchi, ha relegato Gucci, pur con i suoi considerevoli 10,2 miliardi di euro, al terzo gradino del podio.

La Forza di un Nome: Generali al Vertice

L’ascesa di Generali al primo posto non è casuale. Essa riflette una strategia aziendale solida e una capacità di attrarre e fidelizzare i consumatori che si traduce in un valore di marca tangibile e in crescita. In un’epoca in cui la fiducia e l’affidabilità sono beni preziosi, soprattutto nel settore assicurativo, il nome Generali evoca sicurezza e solidità, elementi chiave che contribuiscono in maniera significativa alla sua valutazione. In questo contesto, la capacità di un brand come Generali di evolvere e rafforzarsi nel tempo testimonia una gestione lungimirante e una profonda comprensione delle dinamiche di mercato.

Ferrari Insegue, Gucci Resiste

Nonostante la perdita del primo posto, Ferrari ha registrato una notevole crescita del suo valore (+31%), un segnale inequivocabile della centralità del suo marchio nel contesto globale. La “Rossa” continua a incarnare l’eccellenza italiana nel mondo, unendo performance, lusso e un immaginario potente che la rende desiderabile ben oltre i confini nazionali. Gucci, pur cedendo una posizione, mantiene un valore di marca elevatissimo, confermando la sua influenza nel settore della moda di lusso.

Altri Movimenti nella Classifica

La classifica di Brand Finance rivela anche altri movimenti significativi. Intesa Sanpaolo ha compiuto un balzo in avanti di tre posizioni, attestandosi al quarto posto grazie a un incremento del 31% del suo valore. Questo risultato sottolinea la solidità del settore bancario italiano, che ha beneficiato, come evidenziato dal report, dell’aumento dei tassi di interesse e di una gestione oculata.

Nuove Metodologie e Marchi in Ascesa

Brand Finance ha aggiornato la metodologia di calcolo del Brand Strength Index, affinando le previsioni sulla crescita del valore dei marchi. Grazie a questo nuovo sistema, marchi come Martini, Barilla, Intimissimi, Lavazza e la stessa Intesa Sanpaolo risultano significativamente più forti rispetto allo scorso anno, consolidando la competitività delle eccellenze italiane. Questo ci ricorda come la percezione e la forza di un marchio siano elementi dinamici, in continua evoluzione, influenzati da molteplici fattori, dalla qualità dei prodotti e servizi alla comunicazione e alla reputazione complessiva dell’azienda.