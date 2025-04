Una ventata di preoccupazione ha attraversato i mercati azionari asiatici, con il Giappone a guidare un generale ribasso. La causa scatenante sembra essere la reazione alla peggiore seduta di Wall Street dal 2020, innescata dall’annuncio del presidente statunitense Donald Trump riguardo a nuovi dazi commerciali.

Tokyo Sotto Pressione

La piazza finanziaria di Tokyo ha registrato una giornata particolarmente difficile, con un pesante calo del 2,58%. Gli investitori sembrano aver reagito negativamente alla prospettiva di un’escalation delle tensioni commerciali a livello globale. La decisione di Trump, resa nota mercoledì, di imporre le cosiddette “tariffe reciproche” su un vasto numero di paesi e territori (oltre 180) ha immediatamente aumentato il timore di una vera e propria guerra commerciale.

Effetto Domino in Asia

Il clima di incertezza non ha risparmiato altre borse della regione. Anche Seul ha subito un forte ribasso, con un -1,52%. Similmente, Mumbai (-0,81%) e Sydney (-2,55%) hanno seguito la tendenza negativa, evidenziando un diffuso pessimismo tra gli operatori. Va notato che i mercati azionari di Cina, Hong Kong, Taiwan e Indonesia sono rimasti chiusi a causa di festività locali, un elemento che ha contribuito a limitare i volumi di scambio complessivi nella regione.

Mercato Valutario e Obbligazionario

Sul fronte dei cambi, si è osservato un moderato apprezzamento dell’Euro rispetto allo Yen giapponese (+0,17%), mentre la moneta unica europea ha mostrato un leggero rialzo anche nei confronti dello Yuan cinese (+0,25%). L’Euro ha invece registrato una variazione trascurabile contro il Dollaro di Hong Kong (+0,2%).

Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, il rendimento del titolo di Stato giapponese a 10 anni si attesta all’1,2%, mentre il decennale cinese offre un rendimento dell’1,79%. Questi dati riflettono una potenziale ricerca di beni rifugio, sebbene l’entità delle variazioni non sia particolarmente marcata.

Un Quadro di Preoccupazione Globale

La situazione attuale evidenzia la sensibilità dei mercati finanziari alle politiche commerciali internazionali. La mossa di Trump, con la sua portata globale, introduce un elemento di forte incertezza che gli investitori sembrano non aver accolto positivamente. Come spesso accade, le decisioni prese in un’economia di grande rilevanza come quella statunitense si ripercuotono rapidamente sul resto del mondo, innescando reazioni a catena che possono influenzare significativamente l’andamento dei mercati. In questo contesto, la forte reazione negativa del mercato giapponese sottolinea la sua vulnerabilità e la sua stretta interconnessione con gli equilibri commerciali internazionali.