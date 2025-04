Il percorso di Nicola Monti alla guida di Edison prosegue con rinnovata fiducia. L’assemblea degli azionisti ha infatti confermato per la terza volta consecutiva Monti come amministratore delegato della storica società energetica italiana. La nomina è giunta in seguito all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, avvenuta durante l’assemblea che ha sancito l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024.

Numeri in Solida Crescita

L’anno appena concluso ha segnato un periodo di prosperità per Edison. I dati parlano chiaro: i ricavi da vendite hanno raggiunto quota 12.721 milioni di euro, un risultato che testimonia la solidità del business. Ma la vera nota positiva arriva dall’utile, che ha registrato un incremento significativo, passando da 329 milioni di euro nel 2023 a ben 399 milioni di euro nel 2024. Questi numeri in crescita rappresentano un segnale tangibile dell’efficacia della gestione e della strategia aziendale implementata sotto la guida di Monti nel corso dei suoi precedenti mandati, iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2022.

Dividendi per gli Azionisti

L’assemblea non si è limitata ad approvare i conti, ma ha anche deliberato la distribuzione di dividendi agli azionisti. In particolare, è stato stabilito un dividendo unitario di 0,09 euro per ciascuna azione di risparmio e di 0,06 euro per ogni azione ordinaria. Questa decisione rappresenta un riconoscimento del valore creato e condiviso con gli investitori. È interessante notare come la differenza nell’ammontare del dividendo rifletta una previsione statutaria che riconosce una maggiorazione per le azioni di risparmio. Il pagamento dei dividendi avverrà mercoledì 30 aprile, con stacco cedola previsto per lunedì 28 aprile e record date martedì 29 aprile.

Rinnovato Consiglio di Amministrazione

Su proposta dell’azionista di controllo, Transalpina di Energia, l’assemblea ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi, ovvero fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027. Una novità significativa è l’aumento dei membri del Cda, che passa da dieci a undici, con l’ingresso di un ulteriore amministratore indipendente, portando il totale a quattro. Questa scelta sottolinea l’importanza che Edison attribuisce alla governance indipendente e alla pluralità di competenze al suo interno.

Oltre alla riconferma di Nicola Monti, il nuovo Consiglio vede la presenza di figure di spicco come Marc Benayoun, che è stato anche nominato presidente, Béatrice Bigois, Caroline Chanavas, Angela Gamba (indipendente), Xavier Girre, Andrea Munari (indipendente), Nelly Recrosio e Luc Rémont. A questi si aggiungono i nuovi ingressi di Mario Cera e Monica Poggio, entrambi amministratori indipendenti.

Rinnovati i Comitati Endoconsiliari

Il Consiglio di Amministrazione ha anche provveduto al rinnovo dei comitati interni. Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità sarà presieduto da Angela Gamba e vedrà la partecipazione di Béatrice Bigois, Mario Cera, Andrea Munari e Monica Poggio. Il Comitato per la Remunerazione sarà guidato da Monica Poggio e composto da Mario Cera e Caroline Chanavas. Infine, il Comitato Operazioni con Parti Correlate sarà formato dai quattro amministratori indipendenti: Mario Cera (presidente), Angela Gamba, Andrea Munari e Monica Poggio. Un ulteriore segno di attenzione alla governance è la nomina di Mario Cera a lead Independent director.

In un mondo in continua evoluzione, la riconferma di una leadership e la crescita dei risultati finanziari rappresentano spesso un faro di stabilità. Fermo restando che facendo fede al pensiero di Eraclito, “Nulla è durevole quanto il cambiamento. Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare. Tutto fluisce, nulla resta immutato”. Tuttavia, in contesti aziendali complessi, la capacità di mantenere una rotta chiara pur adattandosi alle nuove sfide è un elemento cruciale per il successo a lungo termine. La fiducia rinnovata in Nicola Monti indicano la volontà di Edison di proseguire su un percorso di crescita e consolidamento, affrontando le dinamiche del mercato energetico con una visione strategica ben definita che ha già portato risultati rilevanti.