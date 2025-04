L’inclusione sociale è il tema centrale scelto quest’anno per la celebrazione mondiale della Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace, l’International day of Sport for development and peace (Idsdp).

Proclamata dall’Assemblea generale dell’Onu con la risoluzione 67/296 del 2013, questa ricorrenza mira ad accrescere la consapevolezza del ruolo storico fondamentale che lo sport svolge nel promuovere lo sviluppo, la pace, la parità di genere e l’integrazione sociale.

L’Appello dell’ONU

Nella sua risoluzione, l’Onu “invita gli Stati, il sistema delle Nazioni Unite e in particolare l’Ufficio delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la pace, le organizzazioni internazionali competenti e le organizzazioni sportive internazionali, regionali e nazionali, la società civile, comprese le organizzazioni non governative e il settore privato e tutti gli altri soggetti interessati a cooperare, osservare e sensibilizzare alla Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”.

La Data Simbolo delle Olimpiadi

La data scelta per la Giornata non è casuale: si riferisce all’evento sportivo per eccellenza, i Giochi olimpici. Fu infatti il 6 aprile del 1896 che si tenne ad Atene la cerimonia di apertura delle prime olimpiadi dell’era moderna.

Lo Sport nell’Agenda 2030

Lo sport è un elemento chiave anche nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, intervenendo in modo trasversale in molti degli obiettivi che il programma si prefigge di raggiungere. Esso garantisce una vita sana e promuove il benessere di tutti; assicura un’istruzione di qualità e l’uguaglianza di genere; favorisce la crescita economica e il lavoro dignitoso; riduce le disuguaglianze tra i Paesi; rende le città resilienti, sicure e sostenibili; e promuove società pacifiche.

Il Fair Play e lo Spirito Sportivo Premiati

Per sottolineare il profondo valore sociale dello sport, ricordiamo che nel 1964 il Comitato olimpico internazionale istituì la medaglia Pierre de Coubertain, nota anche come medaglia del vero spirito sportivo. Dedicata al barone francese considerato il fondatore dei moderni Giochi olimpici, questa medaglia viene assegnata agli atleti che si distinguono per il loro eccezionale spirito sportivo durante le competizioni.

Esempi di Grande Sportività

Il primo a ricevere questo prestigioso riconoscimento fu l’italiano Eugenio Monti alle Olimpiadi invernali di Innsbruck nel 1964. Durante la finale di bob a due, Monti offrì uno dei suoi bulloni di riserva agli avversari inglesi, permettendo loro di vincere la medaglia d’oro.

Un altro esempio emblematico è quello del tedesco Luz Long, medaglia d’argento nel salto in lungo alle Olimpiadi di Berlino del 1936. A Long fu conferita la medaglia postuma nel 2000 per la sua solidarietà nei confronti dell’americano Jesse Owens, che grazie ai consigli di Long conquistò l’oro.

Il canadese Lawrence Lemieux a Seul 1988, mentre era in lizza per l’argento nella vela, cambiò rotta per soccorrere gli atleti di Singapore la cui imbarcazione si era rovesciata.

Un Momento di Riflessione e Celebrazione

La Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace rappresenta un’importante occasione per riflettere sul potere dello sport come promotore di valori positivi. In tutto il mondo, scuole, università, enti del terzo settore e privati organizzano numerosi eventi per celebrare questa ricorrenza.

Milano-Cortina 2026 e la Tregua Olimpica

Proprio domenica 6 aprile 2025 mancheranno esattamente 10 mesi all’inizio dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. In questo contesto, assume particolare rilevanza il tema della tregua olimpica.

L’Italia presenterà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite la Risoluzione sulla tregua, una tradizione che affonda le sue radici nell’antica Grecia e che mira a promuovere la sospensione dei conflitti durante i Giochi olimpici, evidenziando il ruolo dello sport come strumento di pace e dialogo internazionale.

L’Impegno dell’Italia per un Futuro Inclusivo

Di questo si è discusso anche nell’incontro del mese scorso tra l’ambasciatore Gianluca Greco e l’ex presidente del Costarica Laura Chinchilla Miranda. L’Italia ha ribadito il suo impegno nel promuovere il potenziale dello sport come veicolo di inclusione, sostenibilità e rispetto dei diritti umani. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non saranno solo un grande evento sportivo, ma anche un’opportunità per rafforzare l’uguaglianza di genere, l’inclusione sociale e le pratiche sostenibili.