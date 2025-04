Arca Fondi SGR ha chiuso il 2024 con risultati finanziari senza precedenti, segnando il miglior esercizio di sempre per la società di gestione del risparmio milanese. Le commissioni attive hanno raggiunto quota 440,8 milioni di euro, registrando un’impressionante crescita del 16% rispetto al 2023. L’EBITDA si è attestato a 105,3 milioni di euro, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente, mentre l’utile netto ha toccato gli 83,3 milioni di euro, segnando un incremento del 13% su base annua.

Masse in Gestione e Raccolta Netta a Livelli Record

Le masse in gestione hanno superato per la prima volta la soglia dei 45 miliardi di euro, raggiungendo il valore record di 45,1 miliardi. Questo risultato è stato trainato da una raccolta netta significativa, pari a 2,4 miliardi di euro, e da una base clienti in continua espansione che, nel corso del 2024, ha superato le 960.000 unità.

Riconoscimento di Eccellenza con il Premio Alto Rendimento

A coronamento di un anno ricco di successi, Arca Fondi SGR si è aggiudicata per la tredicesima volta il prestigioso Premio Alto Rendimento de “Il Sole 24 Ore”. Questo riconoscimento testimonia la qualità e la solidità della vasta gamma di prodotti offerti dalla società.

Il Commento dell’Amministratore Delegato

Ugo Loeser, nella foto, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati raggiunti: “I risultati 2024 confermano la solidità della nostra strategia e la qualità del lavoro svolto dalla squadra di Arca. Siamo orgogliosi di aver raggiunto nuovi record in termini di masse, utili e raccolta, rafforzando ulteriormente il nostro ruolo di riferimento nel risparmio gestito italiano. Desidero ringraziare tutti i colleghi per l’impegno e la professionalità dimostrata, i nostri clienti e i partner distributori per la fiducia che continuano a riporre in noi”.