La stagione invernale 2024/25 per gli stoccaggi di Snam si è conclusa il 31 marzo 2025 in piena sicurezza, lasciando l’Italia con un livello di riempimento confortante. Nonostante una domanda nazionale di gas in crescita dell’8% nei primi tre mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, gli stoccaggi italiani hanno raggiunto un livello di riempimento di circa il 42%. Questo dato è significativamente superiore alla media europea, attestatasi al 34%, evidenziando una gestione efficiente delle risorse energetiche nazionali.

Giacenza Consistente e Riserva Strategica

Al termine della stagione di erogazione, gli stoccaggi italiani contavano una giacenza residua di circa 3 miliardi di metri cubi. A questa cifra si aggiunge la riserva strategica, portando la disponibilità complessiva di gas stoccato a 7,9 miliardi di metri cubi. Questi numeri rassicuranti testimoniano la capacità del sistema italiano di far fronte alle esigenze energetiche del paese anche in periodi di maggiore richiesta.

Aste in Arrivo per la Prossima Stagione Termica

In vista dell’anno termico 2025/26, Snam ha già avviato le procedure per l’assegnazione della capacità di stoccaggio disponibile. Questo processo è stato reso possibile dalla pubblicazione del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 27 marzo 2025 e dalla successiva deliberazione ARERA 150/2025/R/gas del 3 aprile 2025. Gli operatori interessati possono consultare il calendario dei conferimenti al link fornito, mentre per le aste di Stogit Adriatica (ex Edison Stoccaggio) è disponibile un altro riferimento.

Calendario Dettagliato per l’Assegnazione della Capacità

Per garantire una tempistica adeguata agli operatori di mercato per la presentazione delle offerte, Snam ha definito un calendario preciso. A partire dal 7 aprile 2025, e per i due giorni successivi (8 e 9 aprile), si svolgeranno le procedure per l’assegnazione dei servizi di modulazione uniforme pluriennale, di modulazione di punta e di modulazione uniforme stagionale.

Capacità di Stoccaggio Disponibile per il Mercato

Complessivamente, nelle procedure ad asta saranno resi disponibili circa 10 miliardi di metri cubi di capacità. Questo volume si suddivide tra diverse tipologie di servizi: 1 miliardo di metri cubi per il servizio uniforme pluriennale, circa 6,5 miliardi di metri cubi per il servizio di punta, circa 2,3 miliardi di metri cubi per il servizio uniforme e circa 0,2 miliardi di metri cubi per il servizio a punte costanti/“fast cycle”. A questa offerta si aggiunge la capacità di spazio già conferita per l’anno termico 2025/26, pari a circa 3,6 miliardi di metri cubi.

Obiettivo Riempimento al 90% e Incentivi Previsti

Nonostante il livello attuale degli stoccaggi sia solido, risulta inferiore rispetto al 31 marzo dell’anno precedente (42% contro il 58,4%). Per questo motivo, sarà necessario iniettare negli stoccaggi italiani circa 9,4 miliardi di metri cubi di gas per raggiungere l’obiettivo minimo di riempimento del 90%, in linea con quanto stabilito dal Regolamento UE 2022/1032. In quest’ottica, sono previsti meccanismi di incentivazione per favorire il riempimento da parte degli operatori, attraverso il riconoscimento di eventuali differenziali negativi tra il prezzo atteso del gas nella prossima stagione invernale e quello della stagione estiva.

Offerta di Servizi Continuativa per gli Operatori

A completamento dell’offerta di servizi per gli operatori di mercato, Snam continuerà a rendere disponibili i prodotti di iniezione giornaliera, settimanale e mensile, garantendo flessibilità e opzioni diversificate per la gestione delle proprie esigenze di stoccaggio.