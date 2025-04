Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) si conferma un partner strategico per il tessuto imprenditoriale italiano, diventando la prima banca ad aderire a SACE Growth, la nuova piattaforma di garanzia digitale ideata per semplificare e accelerare l’accesso al credito per le aziende. Questa mossa strategica sottolinea l’impegno di Intesa Sanpaolo nel supportare attivamente le PMI, le Mid-Cap e le grandi imprese che puntano su innovazione, internazionalizzazione, infrastrutture e sulla cruciale transizione ecologica.

Un’Adesione Immediata a Favore dell’Innovazione e dell’Export

L’annuncio dell’adesione immediata a SACE Growth ribadisce la volontà di Intesa Sanpaolo di stare al fianco delle imprese, fornendo strumenti finanziari agili e tempestivi per sostenere i loro piani di sviluppo. Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese, ha dichiarato: “Intesa Sanpaolo ha subito aderito a SACE Growth, la nuova convenzione che rende più veloce e snello l’accesso al credito delle imprese per i loro programmi di innovazione ed export”.

SACE Growth: Una Svolta Digitale per l’Accesso al Credito

La piattaforma SACE Growth rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama delle garanzie per le imprese. Essa centralizza l’intera offerta di garanzie SACE in un unico ambiente digitale, offrendo alle aziende la possibilità di ottenere una garanzia in tempi sorprendentemente brevi, fino a 24 ore. Questa rapidità di risposta è un elemento chiave per consentire alle imprese di cogliere rapidamente le opportunità di crescita.

Finanziamenti Mirati per la Crescita e l’Investimento

Un aspetto particolarmente interessante di SACE Growth è la sua capacità di supportare finanziamenti per spese attuali, future o persino sostenute fino a cinque anni prima della richiesta. Questo meccanismo crea un effetto leva significativo, incentivando le imprese a investire nella propria crescita e sviluppo.

Una Solida Partnership tra Intesa Sanpaolo e SACE

L’adesione a SACE Growth non è un evento isolato, ma si inserisce in una partnership consolidata tra Intesa Sanpaolo e SACE, il gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal Ministero dell’economia e delle finanze, specializzato nel sostegno alla crescita del sistema imprenditoriale italiano. Questa collaborazione ha già prodotto risultati tangibili, con quasi 2 miliardi di euro erogati da Intesa Sanpaolo da gennaio 2024 ad oggi grazie alle garanzie Sace, inclusa Garanzia Futuro, dove Intesa Sanpaolo ha giocato un ruolo pionieristico come prima banca italiana ad aderire.

Numeri Significativi a Supporto dell’Economia Reale

Dal 2020, Intesa Sanpaolo ha mobilitato circa 23 miliardi di euro in finanziamenti a favore delle imprese, sfruttando diversi strumenti SACE come Garanzia Italia, SupportItalia, Green e Futuro. Questi numeri testimoniano l’impegno concreto delle due istituzioni nel fornire un sostegno efficace e continuativo al tessuto economico nazionale.