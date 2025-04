“Dobbiamo costruire una Difesa europea secondo il modello NATO – un pilastro europeo della NATO – sviluppando capacità in tutti i domini, con un approccio strategico e visione di lungo termine”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, a chiusura del convegno ‘Difesa Unica Europea?’, organizzato dal ‘Centro Studi Esercito’ sugli aspetti strategici e tecnico-militari del rafforzamento della difesa europea.

Readiness 2030: investimento in sicurezza, non riarmo

“Readiness 2030 non è riarmo ma costruzione di un modello di difesa e deterrenza, un’opportunità per investire nella sicurezza che è uno dei prerequisiti per la libertà di ogni nazione: più difesa vuol dire più tutele e più protezione”, ha dichiarato la senatrice durante il suo intervento.

Proposta italiana: un Centro unico di Comando e Controllo

Nell’ottica di potenziare, in termini di sistema, la Difesa europea, “l’Italia propone da tempo agli altri Paesi un Centro unico di Comando e Controllo – ha continuato la senatrice – un sistema integrato ed interoperabile a livello europeo e dell’Alleanza, per far fronte alle sfide ibride ed alla instabilità pervasiva globale”.

Finanziamento sostenibile per la Difesa europea

“Serve un metodo che non impatti sul debito nazionale e serve spalmarlo su tempi lunghi, salvaguardando sempre la spesa sociale. Non un nuovo debito comune, ma un meccanismo di garanzie pubbliche europee come il programma ‘InvestEU’ per la mobilitazione dei capitali privati nel settore della Difesa”, ha concluso Rauti.