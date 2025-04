Polygon Group, leader europeo nel settore della gestione integrata e della manutenzione delle apparecchiature biomedicali, ha annunciato un’importante operazione di crescita. L’azienda, detenuta da HIG Capital, ha acquisito la maggioranza di HCE Healthcare Consulting & Engineering di Mercato San Severino (SA). HCE, guidata da Marco Melfi, è una realtà italiana indipendente di rilievo nella manutenzione di apparecchiature di alta tecnologia.

Un passo avanti per la crescita e le competenze di Polygon

Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Polygon Group, volto al continuo rafforzamento delle proprie competenze e capacità tecniche. Grazie al contributo di HCE, Polygon Group amplierà la gamma di apparecchiature di altissima tecnologia su cui è in grado di offrire servizi di manutenzione altamente qualificati. L’operazione porterà anche all’incremento del pacchetto di offerta con nuovi servizi e al rafforzamento della copertura territoriale, con benefici concreti per strutture sanitarie, ospedali, cliniche e independent service providers.

Le dichiarazioni dei CEO

Angelo Maresca, nella foto, AD di Polygon, ha espresso grande soddisfazione per l’operazione: “Siamo molto contenti di quest’acquisizione che rappresenta un ulteriore passo verso un rafforzamento del nostro dipartimento di diagnostica per immagini. Grazie all’integrazione delle due realtà, sia Polygon che HCE potranno fornire ai propri clienti un servizio migliore: più capillare e con uno spettro di competenze più ampio. Questa acquisizione porterà nuove opportunità di crescita per tutti e contribuirà a consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore”.

Un polo di competenze e un’Academy nel Sud Italia

L’integrazione avrà anche benefici sociali per il Sud Italia. L’obiettivo è quello di attivare “un polo di competenze nel settore della manutenzione della diagnostica per immagini ad alta tecnologia” come rivela Marco Melfi. “Abbiamo intenzione di realizzare in Campania, con l’ausilio di Polygon, una vera e propria “Academy” nella quale formare giovani talenti intensificando i rapporti già consolidati con le Università e Istituti tecnici sia del territorio che nazionali.”.

Impegno per la formazione e il territorio

Angelo Maresca ha assicurato che il progetto partirà al più presto: “Abbiamo grande considerazione della qualità del management e dei collaboratori di HCE. Nei prossimi mesi si lavorerà a stretto contatto per integrare le attività, mantenendo al centro le persone, che rappresentano il vero motore del successo. La formazione dei giovani rappresenta per Polygon Group uno strumento per trovare personale motivato e preparato e al contempo un modo per restituire alla società e ai territori che la ospitano una parte di quanto ricevuto, contribuendo a far sì che i giovani possano trovare il loro posto nel mondo del lavoro.”