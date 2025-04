Il Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato ha approvato i risultati finanziari al 31 dicembre 2024 del gruppo FS, che evidenziano una notevole crescita dei ricavi operativi a 16,5 miliardi di euro e investimenti tecnici che ammontano a 17,6 miliardi (rispetto ai 16 miliardi del 2023). Questo risultato rappresenta “il miglior risultato di sempre”, come sottolineato dal gruppo. In particolare, i ricavi operativi sono stati sostenuti dalle positive performance nel settore del trasporto passeggeri.

L’EBITDA si attesta a circa 2,2 miliardi di euro (+1%), mantenendosi in linea con il 2023, a conferma della solidità dei risultati operativi del gruppo, mentre l’EBIT raggiunge i 343 milioni di euro (+1,5%). I fondi già investiti per gli impegni relativi al PNRR da parte di FS ammontano a 12 miliardi, superiori a quanto pianificato inizialmente.

Nel 2024, le gare già aggiudicate ammontano a 15,2 miliardi di euro, un risultato che “segnala l’eccezionale impegno del gruppo per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per il Paese”, come emerge dalla relazione che accompagna i risultati finanziari del 2024 delle Ferrovie.