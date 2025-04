La tortilla fresca DimmidiSì punta a conquistare i palati italiani con sapori internazionali. Questa nuova proposta, ideata per seguire i trend emergenti del settore alimentare, si sviluppa in risposta all’interesse crescente per la cucina globale. Secondo i dati forniti da GFK Sinottica 2024, il 56% degli italiani consuma cibi straniere, registrando un aumento significativo del 15% rispetto al 2019. Le cucine cinese e giapponese rimangono le più apprezzate; tuttavia, vi è un notevole incremento dell’amore verso le tradizioni messicane e spagnole. Questo cambiamento nelle abitudini alimentari sta ridefinendo il mercato, proponendo un’offerta sempre più variata e internazionale.

La tradizione spagnola incontra la freschezza DimmidiSì

La Tortilla DimmidiSì combina la tradizione della cucina spagnola con la freschezza e la qualità degli ingredienti naturali. Viene proposta in tre ricette creative e gustose formulate per gli urban tasters, consumatori sempre pronti a provare nuovi sapori, che ricercano praticità e vogliono esaltare la dimensione del gusto nella loro alimentazione.

La strategia di La Linea Verde Group

“La nostra azienda è sempre stata pioniera nell’accogliere e anticipare i food trend, investendo continuamente in innovazione per soddisfare le nuove necessità dei consumatori. L’aumento della fusione gastronomica e il desiderio di scoprire sapori innovativi rappresentano per noi un’opportunità per integrare ingredienti esotici nelle preparazioni quotidiane, offrendo al pubblico esperienze culinarie eccezionali. Il nostro scopo è attrarre un pubblico giovane, sempre più attento alla praticità e al gusto, ma anche alla possibilità di condividere e sperimentare nuove frontiere gastronomiche, senza compromettere la qualità che da sempre caratterizza i nostri prodotti.” Dichiara Matteo Laconi, Direttore Marketing di La Linea Verde Group.

Versatilità e gusto senza glutine

Gustose, nutrienti, senza glutine e senza conservanti, queste tortillas sono ideali per diverse occasioni di consumo: si prestano perfettamente come piatto principale accompagnate da un’insalata fresca o possono essere servite a cubetti come aperitivo. Il formato da 250g risulta essere ideale sia per la condivisione che per il consumo individuale, come piatto unico. La Tortilla DimmidiSì non solo soddisfa la voglia di esplorare nuovi orizzonti culinari, ma si allinea anche con la crescente richiesta di alimenti più accessibili e pratici.

Tre varianti per tutti i gusti

Queste tortillas sono disponibili in tre varianti diverse, ognuna pensata per soddisfare diverse esigenze e preferenze culinarie. Che si tratti di un pasto veloce o di un momento di condivisione, la Tortilla DimmidiSì si propone come una scelta versatile e gustosa per ogni occasione.

In tre varianti uniche per soddisfare ogni palato:

Classica con patate , per gli amanti della tradizione.

, per gli amanti della tradizione. Con Zucchine , per chi cerca un tocco di freschezza e leggerezza.

, per chi cerca un tocco di freschezza e leggerezza. Alla Campesina, arricchita con un mix di verdure fra cui zucchine, spinaci e peperoni, per chi predilige i sapori autentici e decisi.

Ogni versione è realizzata con tantissime verdure e pochi altri ingredienti di alta qualità. Il prodotto è inoltre privo di glutine, rendendolo adatto anche a chi ha esigenze alimentari specifiche e ampliando ulteriormente il pubblico di riferimento.

La Linea Verde protagonista nel mercato

La Linea Verde si afferma come protagonista in questo segmento in rapida crescita, offrendo un prodotto che risponde perfettamente al desiderio di un’alimentazione versatile e accessibile, senza compromessi su qualità e gusto. Questa proposta si inserisce in modo strategico nel percorso dell’azienda, orientato all’ampliamento e inserimento di nuove categorie all’interno del reparto fresco dell’ortofrutta.

Packaging accattivante e trasparente

Il packaging si distingue per una grafica moderna e d’impatto, con tonalità vivaci e distintive per ogni referenza, studiate per valorizzare gli ingredienti e il prodotto finale, assicurando massima visibilità a scaffale. Inoltre, il film della confezione trasparente esalta il prodotto e offre al consumatore una chiara percezione del suo contenuto.