I Consigli di Amministrazione di INPS e Invimit SGR S.p.A. hanno approvato, durante le rispettive sedute, l’operazione di conferimento nel Fondo i3 Inps di 3 immobili cielo-terra ad uso direzionale, attualmente locati alla Pubblica Amministrazione, e 53 unità immobiliari libere destinate a uso commerciale e uffici.

INPS e Invimit: via libera al conferimento di immobili nel Fondo i3 Inps

L’operazione, deliberata nei giorni scorsi, segna l’inizio di un programma di conferimenti previsto dall’Istituto per il triennio 2024-2026, mirato alla dismissione del patrimonio immobiliare di INPS non utilizzato per fini strumentali. L’obiettivo principale del Fondo è valorizzare il portafoglio immobiliare conferito, ottimizzando le sue caratteristiche.

Soddisfazione per l’avvio del piano triennale

Le parti esprimono grande soddisfazione per questo primo passo di un piano triennale che rilancia la sinergia tra INPS e Invimit SGR S.p.A., due soggetti istituzionali impegnati nel miglioramento e nella valorizzazione del patrimonio pubblico, e che risponde alle indicazioni della Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, istituita dal MEF nei mesi scorsi per volontà del Ministro Giorgetti e coordinata dal sottosegretario Lucia Albano.

Le dichiarazioni del Presidente INPS

“Con questa operazione prende il via il progetto di razionalizzazione e valorizzazione del grande patrimonio immobiliare dell’Istituto, uno degli obiettivi di mandato della nuova governance. Dopo aver condotto un’analisi approfondita delle unità di proprietà dell’INPS con il Consiglio d’Amministrazione stiamo valutando i progetti e le opportunità migliori per capitalizzare al massimo gli edifici in nostro possesso anche in collaborazione con altre istituzioni ed enti pubblici”, afferma il Presidente INPS Gabriele Fava.