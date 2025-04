Saipem (nella foto, l’a. d. Alessandro Puliti) ha ricevuto da Stockholm Exergi, la compagnia energetica del distretto di Stoccolma, una Full Notice to Proceed per un progetto di cattura della CO2 su larga scala per l’impianto esistente di bio-cogenerazione di Stockholm Exergi in Svezia, a seguito dell’esito positivo del finanziamento per il progetto.

Dettagli del Contratto e delle Attività

Il contratto ha un valore di circa 600 milioni di euro e prevede l’ingegneria di dettaglio, l’approvvigionamento, la costruzione e il commissioning dei sistemi di cattura, di stoccaggio e di carico sulle navi della CO2. Queste attività fanno seguito al positivo completamento dei servizi di ingegneria e approvvigionamento iniziali eseguiti nell’ambito della Lettera di Intenti comunicata il 26 luglio del 2023.

Impatto Ambientale e Capacità di Cattura

Una volta operativo, l’impianto catturerà 800.000 tonnellate di anidride carbonica biogenica all’anno dalla centrale di generazione di energia alimentata a biomassa Värtaverket a Stoccolma, consentendo la rimozione netta di CO2 dall’atmosfera.

Ruolo di Saipem nella Decarbonizzazione

Saipem contribuirà, così, all’implementazione di uno dei più importanti progetti al mondo per la cattura del carbonio su larga scala, rafforzando il proprio ruolo di facilitatore del percorso di decarbonizzazione in Europa. Inoltre, il contratto consolida il posizionamento di Saipem nel segmento della gestione della CO2 grazie a una combinazione unica di know-how ingegneristico e tecnologico e competenze lungo l’intera catena del valore della CO2.

L’Iniziativa Pionieristica di Stockholm Exergi

Stockholm Exergi, che con il suo progetto ha ricevuto il sostegno finanziario dal Fondo Europeo per l’Innovazione e dall’asta inversa indetta dall’Agenzia Svedese per l’Energia, sarà una delle prime aziende al mondo a sviluppare un modello di Bioenergia con Cattura e Stoccaggio del Carbonio (BECCS). Ciò consentirà di integrare le emissioni ridotte di anidride carbonica con “emissioni negative“, ovvero con certificati per la rimozione del carbonio che possono essere negoziati sul mercato volontario.