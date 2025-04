Un recente studio condotto da Kaspersky ha messo in luce un fenomeno interessante che riguarda i millennial italiani: se da un lato i social media sono diventati il palcoscenico principale per condividere gioie e dolori, dall’altro la preferenza per le interazioni di persona per costruire legami autentici rimane forte. La ricerca rivela come questa generazione, nata e cresciuta con internet, utilizzi ampiamente le piattaforme digitali per comunicare eventi significativi della propria esistenza, ma al contempo riconosca il valore insostituibile delle relazioni offline.

Aggiornamenti importanti prima sui social, poi agli affetti

L’indagine di Kaspersky ha svelato un’abitudine piuttosto diffusa tra i millennial italiani: quasi la metà di loro, precisamente il 48%, ammette di aver condiviso online notizie importanti come la fine di una relazione, una promozione lavorativa o un cambio di residenza, prima ancora di parlarne con i propri cari. Questo dato sottolinea come i social media siano percepiti come un canale primario per la diffusione di informazioni personali, spesso precedendo la comunicazione diretta con familiari e amici stretti.

La caccia al “like”: un bisogno di approvazione immediata

A spiegare questo comportamento è Ruth Guest, cyber-psicologa e fondatrice di Sersha, un gioco focalizzato sulla sicurezza online: “Il bisogno di relazioni e di conferme è una caratteristica innata nell’essere umano. Oggi, con lo smartphone sempre a portata di mano, il flusso continuo di like, commenti e condivisioni offre una sensazione di approvazione quasi immediata. Non sorprende che molti millennial considerino i social media non solo come piattaforma per esprimersi, ma anche come principale mezzo per ottenere approvazione”.

La tendenza è ulteriormente alimentata dalla percezione che sui social media ognuno tenda a mostrare una versione idealizzata di sé. “Questo atteggiamento porta con sé un pericolo: se la maggior parte degli utenti si presenta con una versione idealizzata di sé, si inizia a perdere di vista l’esperienza umana autentica e completa. Se da un lato un sé idealizzato online può raccogliere rapidamente consensi, dall’altro può mascherare la realtà più articolata e talvolta complessa delle relazioni personali”, avverte Guest.

Le amicizie vere restano offline: un tesoro da coltivare

Nonostante l’utilizzo massiccio dei social per la condivisione, lo studio di Kaspersky evidenzia come i rapporti costruiti di persona rimangano i preferiti dai millennial italiani. In media, dichiarano di avere circa 8 relazioni online strette e significative, un numero inferiore rispetto alle circa 15 amicizie solide coltivate nel mondo reale. Questo suggerisce che, sebbene le piattaforme digitali offrano un valido strumento per mantenere i contatti e ricevere un feedback immediato, i legami più profondi e duraturi nascono e si rafforzano attraverso l’interazione diretta. La fiducia e la comprensione reciproca, elementi fondamentali in ogni relazione significativa, trovano terreno fertile soprattutto negli incontri faccia a faccia, grazie alla ricchezza della comunicazione verbale e non verbale.

Troppa condivisione online: un rischio per la privacy

Un altro aspetto cruciale emerso dalla ricerca riguarda la propensione dei millennial a condividere online informazioni sensibili. Più della metà di loro (53%) si dichiara a proprio agio nel divulgare dati personali, aumentando così il rischio di diventare bersaglio di minacce alla privacy. “L’eccessiva condivisione di informazioni personali online può rendere gli utenti più vulnerabili al furto d’identità, agli attacchi di phishing e alle truffe di social engineering. I dati personali condivisi online, come a posizione, la situazione sentimentale e le abitudini quotidiane, possono essere sfruttati per truffe mirate o controlli non autorizzati. Inoltre, le informazioni condivise restano online per sempre, facendo sì che anche i messaggi passati, compresi quelli condivisi in gruppi privati, possano riemergere rischiando così di compromettere la sicurezza personale”, spiega Marc Rivero, Lead Security Researcher del Global Research & Analysis Team (GReAT) di Kaspersky.

Millennial: esperti digitali di famiglia, ma attenti alla sicurezza

Nonostante il 76% dei millennial italiani si consideri il membro più esperto della famiglia in ambito digitale e il 92% affermi di aver aiutato altri con attività online, la consapevolezza dei rischi legati alla sicurezza digitale deve crescere. Questa competenza li rende responsabili non solo della propria protezione online, ma anche di quella dei propri cari.

Robert Faris, docente di sociologia presso l’Università della California a Davis, offre una chiave di lettura interessante: “Questo report mostra come i millennial siano in bilico tra il mondo online e quello fisico. Da un lato, creano community e relazioni significative online, che migliorano il loro benessere; mentre dall’altro danno la priorità alle relazioni di persona, nelle quali ripongono maggiore fiducia e traggono maggiore soddisfazione. Per alcuni, che magari hanno più tempo a disposizione, le ore passate online potrebbero non pregiudicare le relazioni di persona. Ma la maggior parte si trova di fronte a un compromesso e continua a consumare il poco tempo a disposizione per la vita digitale”.

I consigli di Kaspersky per una vita online più sicura:

Kaspersky ha fornito una serie di raccomandazioni per aiutare i millennial a navigare nel mondo digitale in modo più sicuro: