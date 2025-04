L’ISTAT ha recentemente pubblicato i dati relativi alla demografia italiana, offrendo uno spaccato dettagliato e aggiornato sulle dinamiche che stanno plasmando la popolazione del nostro Paese. I numeri del 2024, confrontati con gli anni precedenti, delineano un quadro complesso, caratterizzato da tendenze contrastanti che meritano un’attenta analisi.

Natalità e Mortalità: un Equilibrio in Evoluzione

Uno dei dati più significativi riguarda il tasso di natalità, che con 1,18 figli per donna segna un leggero aumento rispetto al minimo storico di 1,19 del 1995. Tuttavia, il numero assoluto di neonati nel 2024, pari a 370mila, è nettamente inferiore ai 526mila del 1995. Parallelamente, si registra un forte calo della mortalità, con un rapporto di sei neonati e undici decessi ogni mille abitanti.

Speranza di Vita in Sensibile Aumento

Un segnale positivo arriva dall’incremento della speranza di vita. Per l’intera popolazione residente, si attesta a 83,4 anni, un aumento di quasi cinque mesi rispetto al 2023. Questo dato riflette i progressi della medicina e il miglioramento delle condizioni di vita.

L’Emigrazione degli Italiani: un Trend in Crescita

Un fenomeno di rilievo è il boom delle emigrazioni verso l’estero. Nel 2024, 191mila persone hanno lasciato l’Italia, con un incremento del 20,5% rispetto all’anno precedente. Di queste, ben 156mila erano cittadini italiani, segnando un aumento ancora più marcato del 36,5%.

Più Neo-Cittadini Italiani

In controtendenza rispetto all’emigrazione di italiani, si registra un aumento delle acquisizioni di cittadinanza italiana. Nel 2024, 217mila cittadini stranieri residenti in Italia hanno ottenuto la cittadinanza, superando il precedente record di 214mila del 2023.

Famiglie Sempre Più Piccole

La struttura familiare continua a evolvere verso nuclei sempre più ristretti. La dimensione media delle famiglie è scesa da 2,6 componenti di vent’anni fa agli attuali 2,2 (media 2023-2024).

Saldo Migratorio Netto in Leggera Crescita

Nonostante l’aumento dell’emigrazione, il saldo migratorio netto rimane positivo, passando da +261mila nel 2022 a +274mila nel 2023. Questo indica che il numero di immigrati supera ancora quello degli emigrati.

Disparità Demografiche Territoriali

L’analisi territoriale evidenzia un calo demografico più sensibile nei Comuni delle Aree interne del Mezzogiorno, con una variazione di circa il 5 per mille in meno rispetto all’anno precedente e una riduzione della popolazione in quattro comuni su cinque.

Cresce la Popolazione Straniera Residente

Infine, la popolazione residente straniera continua a crescere, raggiungendo i 5 milioni e 308mila individui al 1° gennaio 2024, con un aumento di 166mila unità rispetto all’anno precedente.

In sintesi, i dati ISTAT del 2024 mostrano un’Italia in cui, a fronte di una lieve ripresa della natalità, si registra un significativo aumento della speranza di vita e, parallelamente, una forte crescita dell’emigrazione di cittadini italiani. La struttura familiare si fa sempre più piccola, mentre la popolazione straniera residente continua ad aumentare, contribuendo a un saldo migratorio netto ancora positivo. Le dinamiche demografiche, tuttavia, non sono uniformi su tutto il territorio nazionale, con le aree interne del Mezzogiorno che mostrano un calo più accentuato.