L’indice ISM manifatturiero, che valuta l’andamento del settore negli Stati Uniti, ha registrato in marzo un calo a 49, rispetto al 50,3 di febbraio. Questo dato, inferiore alle attese degli analisti, segnala la prima contrazione dell’attività manifatturiera nel 2025. Un valore sotto il 50 indica infatti una contrazione.

Inoltre, le posizioni di lavoro aperte negli Stati Uniti (dati provenienti dal Job Openings and Labor Turnover Survey) sono diminuite più del previsto a febbraio, mostrando un totale di 7,57 milioni di posti disponibili, rispetto ai 7,76 milioni del mese precedente. Gli analisti si aspettavano un numero attorno ai 7,65 milioni. Questo dato mette in evidenza un graduale raffreddamento del mercato del lavoro.

L’economia americana potrebbe rischiare di entrare in recessione, con un tasso di disoccupazione previsto al 7%, se dovessero essere imposti dazi universali del 20% dall’amministrazione Trump, scatenando una reazione dura da parte dei partner commerciali americani. Questa è la previsione di Mark Zandi, capo economista di Moody’s Analytics, come riportato anche dal Washington Post.

Illustrando il possibile scenario più negativo legato all’introduzione di dazi universali, Zandi ha spiegato che se questi dovessero entrare in vigore nel trimestre attuale, potrebbero far schizzare la disoccupazione al 7,3% all’inizio del 2027, con una perdita di oltre cinque milioni di posti di lavoro. In seguito, il tasso di disoccupazione scenderebbe poi vicino al 6% nel 2028.

La Casa Bianca – sottolinea il Washington Post – ha specificato che nessuna decisione è stata ancora presa e che l’ipotesi di introdurre dazi del 20% sulla maggior parte delle importazioni è solamente una delle opzioni considerate. L’amministrazione sta lavorando da settimane su nuovi dazi, che saranno annunciati il 2 aprile, ignorando l’allerta degli economisti, che avevano già sollevato preoccupazioni simili durante il primo mandato di Donald Trump, le cui previsioni si sono poi rivelate errate. La convinzione all’interno della Casa Bianca è che i dazi siano necessari per riequilibrare un sistema commerciale globale che ha discriminato gli Stati Uniti per anni.