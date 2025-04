Le case automobilistiche statunitensi stanno cercando di fermare l’amministrazione Trump nell’implementazione dei dazi che entreranno in vigore questa settimana. Esse sostengono che le tasse sui migliaia di componenti importati dall’estero potrebbero avere conseguenze disastrose per il settore automotive. A riferirlo è stata l’agenzia Bloomberg, che cita fonti informate sui dettagli della questione.

Ford Motor, General Motors e Stellantis stanno esercitando pressioni sui vertici dell’amministrazione affinché vengano esclusi alcuni componenti per auto a basso costo dai dazi previsti. I dirigenti delle aziende hanno tra l’altro avuto incontri con la Casa Bianca, il Dipartimento del Commercio e l’ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti per trattare della questione dell’esclusione.

In risposta a una domanda di un giornalista che gli chiedeva se il presidente di Stellantis, John Elkann, avesse richiesto una sospensione dei dazi, Donald Trump ha negato, affermando che l’incontro ha trattato principalmente questioni relative alla normativa ambientale e alla volontà di ripristinare standard meno rigorosi per le emissioni delle auto, tornando “probabilmente agli standard del 2020”.

In un contesto economico e politico complesso, la questione dei dazi è particolarmente rilevante per il settore automotive negli Stati Uniti. La continua pressione per la riduzione dei costi, unita alle sfide derivanti dal cambiamento climatico e alla necessità di standard ambientali più severi, crea un equilibrio delicato per le case automobilistiche.

Le aziende si trovano ad affrontare la sfida di mantenere la competitività sul mercato globale mentre cercano di rispettare le normative locali. La loro capacità di adattarsi a queste nuove realtà avrà un impatto significativo sulla loro strategia a lungo termine e sulla sostenibilità del settore automobilistico.