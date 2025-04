Il consiglio di amministrazione di Enav ha dato il via libera al piano industriale per il periodo 2025-2029, che si basa su linee guida strategiche ritenute “fondamentali per la creazione di valore nel lungo termine”, come specificato dalla società.

Il piano prevede investimenti di circa 570 milioni di euro entro il 2029. Inoltre, l’azienda stima ricavi totali pari a 1,2 miliardi di euro; ricavi dal mercato terzo per 106 milioni; EBITDA fissato a 361 milioni; e un risultato netto di 165 milioni. Si prevede una crescita progressiva della remunerazione annuale agli azionisti fino a raggiungere 0,32 euro per azione nel 2029.

Enav ha chiuso l’anno 2024 stabilendo nuovi record sia per i volumi di traffico aereo che per il fatturato dell’attività sul mercato non regolamentato. I ricavi totali consolidati ammontano a 1,037 miliardi di euro, registrando un incremento del 3,7% rispetto all’anno precedente. L’utile netto consolidato è di 125,7 milioni di euro, evidenziando un aumento dell’11,5% rispetto all’esercizio precedente. Nello spazio aereo italiano, Enav ha gestito oltre 2,2 milioni di voli, ottenendo un’eccellente performance operativa. Rispetto al 2023, l’Italia si conferma la nazione con il tasso di crescita del traffico aereo più elevato tra i grandi paesi europei, con un incremento delle unità di servizio pari al 10,5%.

Il 2024 è stato un “anno record”, sottolinea l’amministratore delegato di Enav, Pasqualino Monti. “Il volume di traffico aereo in Italia, la performance sui mercati esteri e una gestione finanziaria oculata ci hanno consentito di raggiungere i risultati più alti nella storia della società”, afferma. “Il piano industriale 2025-2029 – continua – rappresenta un punto di svolta per Enav, delineando un percorso di crescita incentrato sull’innovazione, sulla sostenibilità e sul rafforzamento della competitività internazionale”.