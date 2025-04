Le borse europee mostrano segni di ripresa a metà seduta. Il rimbalzo nel Vecchio Continente si conferma dopo il crollo causato dai dazi americani, mentre i future sui mercati statunitensi continuano a essere negativi in vista di quello che il presidente americano Donald Trump definisce come il “giorno della liberazione” per l’introduzione delle misure protezionistiche. Gli indici manifatturieri Pmi europei, in crescita, contribuiscono a spingere Francoforte (+1,06%), seguita da Milano e Parigi (+0,9% entrambe), Londra (+0,8%) e Madrid (+0,56%). È atteso a breve un intervento della presidente della BCE, Christine Lagarde, mentre dagli Stati Uniti giungono diversi indici ISM, insieme agli utili del settore terziario della Fed di Dallas.

Lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi scende a 110,7 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 9,4 punti al 3,79% e quello tedesco di 7,3 punti al 2,66%. Il dollaro guadagna terreno a 0,92 euro e a 0,77 sterline, mentre il prezzo del greggio inverte tendenza (+0,28% a 71,67 dollari al barile). L’oro si porta sulla parità a 3.132 dollari l’oncia, mentre il gas naturale continua a salire (+0,86% a 41,02 euro al MWh).

Stm azzera i guadagni (-0,01%), dopo essere stata spinta nella mattinata dall’accordo con l’azienda cinese Innoscience. Prosegue il trend positivo di Ferrari (+1,76%), che secondo Bernstein non deve temere i dazi americani, mentre Renault (+1,5%) beneficia di un allentamento dell’alleanza con Nissan, con il crossover azionario tra i due partner che scende dal 15 al 10%. Tra i titoli bancari, spiccano Commerzbank (+3,81%) e Barclays (+2,28%), con Mediobanca (+1,53%) e Unicredit (+1,5%) a seguire.

Situazione a Tokyo e Dazi sulle Auto

La Borsa di Tokyo chiude in calo alla fine della seduta dopo un iniziale tentativo di ripresa, chiudendo la giornata con variazioni minime. Gli investitori attendono segnali dalla Casa Bianca prima dell’imminente applicazione dei dazi sulle auto annunciati dall’amministrazione Trump. L’indice Nikkei segna un leggero incremento dello 0,02%, attestandosi a 35.624,48 punti, ai minimi da sei mesi. Nel mercato valutario, lo yen si indebolisce rispetto al dollaro, scendendo a 149,80, e rispetto all’euro a 161,90.

