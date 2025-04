Alfonsino S.p.A., PMI innovativa operante nel settore del food order & delivery, ha appena annunciato un passo significativo per espandere la propria operatività nel mercato italiano. La società ha infatti siglato un contratto preliminare con Mylillo S.r.l., un’attività siciliana specializzata nella consegna di pasti a domicilio, con l’intento di affittare un ramo d’azienda ben strutturato nel territorio di Messina.

Un’operazione strategica per crescere nel Sud Italia

L’accordo prevede l’affitto di un ramo d’azienda di Mylillo, che include circa 110 contratti con ristoranti affiliati nelle aree di Messina e Milazzo. Contestualmente alla firma del contratto definitivo di affitto, le due realtà si impegneranno a stipulare un contratto di opzione per la futura acquisizione di questo ramo d’azienda, subordinata al verificarsi di alcune specifiche condizioni.

Chi è Mylillo e cosa prevede l’accordo

Mylillo, fondata nel 2019 e con sede legale a Messina, è una figura consolidata nel panorama del food delivery siciliano, con una presenza significativa nelle città di Messina, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Siracusa. L’operazione di affitto del ramo d’azienda comprende la gestione delle relazioni con i ristoranti affiliati di Mylillo e prevede un contratto di consulenza triennale tra Alfonsino e il sig. Gianluca Penna, Amministratore Unico di Mylillo. Questa sinergia ha l’obiettivo di rafforzare e sviluppare ulteriormente l’attività nelle aree di Messina e Milazzo. È importante notare che l’accordo non implica la gestione dei rapporti di lavoro con i rider di Mylillo.

I dettagli economici dell’operazione

Il contratto preliminare stabilisce che la sottoscrizione effettiva del contratto di affitto del ramo d’azienda è soggetta a determinate condizioni sospensive, che devono essere soddisfatte entro il 30 aprile 2025. Il canone mensile di affitto sarà pari al 4,5% del valore degli scontrini generati dai ristoranti inclusi nel ramo d’azienda. La durata massima del contratto è fissata a 36 mesi, durante i quali verranno monitorate attentamente le performance operative. All’atto della firma del contratto definitivo di affitto, Alfonsino e Mylillo sottoscriveranno anche un contratto di opzione per l’acquisto del ramo d’azienda a un prezzo di 278.960 €, al netto dei canoni di affitto pagati da Alfonsino durante il periodo di locazione.

Le prospettive di crescita per Alfonsino

Grazie a questo accordo, Alfonsino si propone di espandere la propria presenza in Sicilia, integrando una rete di ristoranti già esistente e sfruttando il know-how di Mylillo. Nel corso del 2024, Mylillo ha registrato oltre 50.000 ordini, un volume che corrisponde a circa il 15% degli ordini mensili gestiti da Alfonsino nello stesso arco temporale.

Il commento dell’Amministratore Delegato di Alfonsino

Carmine Iodice, Amministratore Delegato di Alfonsino, ha manifestato grande soddisfazione per l’operazione: “Il nostro nuovo modello, basato su economie di scala, ci consente di rafforzare la solidità aziendale all’aumentare dei volumi. L’accordo con Mylillo, leader nel messinese, riflette perfettamente il nostro obiettivo e dimostra la validità della nostra strategia di crescita per linee esterne, segnando un passo fondamentale verso un incremento del volume di ordini. Siamo certi che questa operazione, che influisce positivamente circa il 15% sul numero di ordini previsti per il 2024, oltre ad ampliare la nostra presenza lungo l’intero stivale, contribuirà in maniera significativa al nostro efficientamento operativo.”

L’iniziativa rappresenta una notevole opportunità per Alfonsino di consolidare la propria posizione nel mercato della consegna di cibo in Italia, con un’attenzione particolare verso l’area meridionale del Paese.