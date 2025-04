Dopo un’attesa durata oltre un anno e mezzo, il collegamento ferroviario ad alta velocità tra Milano e Parigi è finalmente ripreso. Il Frecciarossa, fiore all’occhiello di Ferrovie Dello Stato, ha nuovamente attraversato il confine, offrendo un comodo e rapido collegamento tra le due importanti città europee.

Un Viaggio Inaugurale all’Insegna del Comfort

A testimoniare l’importanza di questo evento è stato Ivan Dompé, Global Strategy & International – Head of International Communication Partner del Gruppo Ferrovie Dello Stato. Dompé ha viaggiato a bordo del primo treno partito da Milano questa mattina, raggiungendo la Gare de Lyon di Parigi in meno di sette ore. La sua esperienza è stata decisamente positiva: “Sono stato a bordo del primo treno partito da Milano questa mattina e che in meno di 7 ore ha raggiunto Gare de Lyon a Parigi. Grande comfort e relax.”

Un Ponte di Alta Velocità tra Culture e Economie

L’interruzione del servizio era stata causata dalla frana che aveva determinato la chiusura del Frejus, un evento che aveva interrotto un importante corridoio di collegamento tra Italia e Francia. La ripartenza del Frecciarossa non è quindi solo un ritorno alla normalità, ma un vero e proprio simbolo di ripresa e di connessione ritrovata. Come sottolineato da Ivan Dompé, “È il primo treno ad #altavelocità che ha unito l’Italia all’Europa, il Frecciarossa che collega Milano a Parigi”.

L’Orgoglio di un’Eccellenza Italiana

Dompé non si ferma alla semplice cronaca della ripartenza. Ma rimarca, sottolinea con l’ideale evidenziatore nel quaderno della storia, il valore intrinseco di questa infrastruttura: “L’alta velocità è #eccellenza italiana che il mondo ci invidia.”