Non c’è pace per il cittadino che lavora e paga le tasse. Le prossime festività pasquali potrebbero lasciare un sapore decisamente più amaro del solito per le tasche degli italiani. A lanciare l’allarme è Assoutenti, che ha analizzato gli ultimi dati sull’inflazione pubblicati dall’Istat, evidenziando un incremento significativo dei prezzi di numerosi beni alimentari, con punte che superano anche la doppia cifra percentuale per alcuni prodotti di largo consumo.

L’Inflazione Morde: +2,6% in Media per Alimenti e Bevande

Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Statistica, nel mese di marzo si è registrata un’accelerazione della corsa al rialzo dei prezzi nel settore alimentare e delle bevande analcoliche, con un aumento medio del +2,6% su base annua. Un dato che, di per sé, preannuncia una Pasqua più costosa rispetto allo scorso anno.

Burro, Caffè e Cacao: i Rincari più Pesanti

Ma è analizzando nel dettaglio i singoli prodotti che la situazione si fa più preoccupante. Alcuni alimenti, infatti, stanno subendo incrementi di prezzo particolarmente marcati. Il caso più eclatante è quello del burro, che rispetto allo stesso periodo del 2024 costa ben il 19,7% in più, secondo i dati Istat. A seguire, troviamo il caffè, con un rincaro medio del 19,5%, e il cacao, che ha visto i suoi listini impennarsi del 14,1%.

Uova e Cioccolato Sotto la Lente: Tradizioni Pasquali a Caro Prezzo

Le tensioni sui prezzi non risparmiano nemmeno i protagonisti indiscussi della tavola pasquale. Le uova, ad esempio, registrano un aumento del +4,4% su base annua. Un incremento simile si osserva per la carne bovina (+3,6%, mentre quella ovina e caprina si attesta sullo stesso valore). Anche formaggi e latticini segnano un rialzo del 4,2%, la verdura fresca del +4,3%, il cioccolato del +9,7% e le bevande analcoliche del +7,9%.

L’Allarme di Assoutenti: “Pranzo di Pasqua Sensibilmente Più Salato”

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, non ha dubbi sull’impatto di questi aumenti: “Questi numeri dimostrano come il pranzo di Pasqua quest’anno sarà sensibilmente più salato per le famiglie italiane”. Melluso sottolinea come “alcuni prodotti tipici delle feste, a partire da uova e cioccolato, e materie prime di largo consumo come burro e cacao, registrano sensibili rincari nei negozi e faranno lievitare la spesa festiva degli italiani”.