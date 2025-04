Una partnership strategica destinata a ridefinire il panorama dei semiconduttori di potenza è stata annunciata oggi da due protagonisti del settore: STMicroelectronics, leader globale nel campo, e Innoscience, pioniere nella produzione di GaN (nitruro di gallio) su silicio. L’intesa mira a unire le competenze delle due aziende per sviluppare e produrre tecnologie GaN avanzate, ottimizzando le soluzioni di potenza e rafforzando la tenuta della catena di approvvigionamento.

Sinergia Tecnologica e Produttiva per l’Innovazione nel GaN

Il cuore dell’accordo è un’iniziativa congiunta di sviluppo focalizzata sulla tecnologia di potenza GaN. Questa collaborazione punta a far progredire rapidamente l’applicazione del GaN in settori chiave come l’elettronica di consumo, i data center, l’automotive e i sistemi di potenza industriale, aprendo la strada a nuove possibilità per il futuro dell’elettronica.

Un aspetto cruciale della partnership riguarda l’utilizzo reciproco delle capacità produttive. Innoscience potrà avvalersi degli impianti di STMicroelectronics al di fuori della Cina per la fabbricazione delle proprie fette di GaN, mentre ST potrà fare affidamento sulla capacità produttiva di Innoscience in Cina per le proprie. Questa sinergia produttiva mira a garantire a entrambe le aziende una maggiore flessibilità e resilienza nella filiera, rispondendo in modo più efficace alle esigenze di una vasta gamma di clienti.

Benefici per i Clienti e Accelerazione della Tecnologia GaN

“ST e Innoscience sono entrambi produttori integrati di dispositivi, e con questo accordo faremo leva su questo modello a beneficio dei nostri clienti nel mondo,” ha sottolineato Marco Cassis, nella foto, Presidente di STMicroelectronics. “Innanzitutto, ST farà accelerare la propria roadmap per la tecnologia di potenza in GaN a complemento della propria offerta in Silicio e in Carburo di Silicio. Inoltre, ST sarà in grado di capitalizzare un modello di manifattura flessibile per essere al servizio dei clienti nel mondo.”

Anche Innoscience esprime grande soddisfazione per questa collaborazione. “La tecnologia GaN è fondamentale per migliorare l’elettronica, creando sistemi più piccoli e più efficienti che risparmiano elettricità, abbassano i costi e riducono le emissioni di CO2,” ha dichiarato il Dr. Weiwei Luo, Presidente e Co-fondatore di Innoscience. “Siamo entusiasti di aderire ad una collaborazione strategica con ST. La collaborazione congiunta fra ST e Innoscience si espanderà ulteriormente e accelererà l’adozione di tecnologia GaN. Insieme, i team di Innoscience e ST svilupperanno le prossime generazioni di tecnologia GaN.”

Il Potenziale Trasformativo del GaN

I dispositivi di potenza basati su GaN offrono prestazioni superiori nella conversione di potenza, nel controllo motore e nell’attuazione. Grazie alle proprietà uniche del materiale, consentono di ottenere perdite energetiche significativamente inferiori, con conseguente aumento dell’efficienza, riduzione delle dimensioni e del peso dei dispositivi. Questo si traduce in una diminuzione dei costi complessivi e dell’impronta di carbonio delle soluzioni elettroniche.

Questa tecnologia sta rapidamente guadagnando terreno in diversi settori, dall’elettronica di consumo agli alimentatori per data center e applicazioni industriali, fino agli inverter solari. Inoltre, il GaN è al centro della progettazione dei propulsori per i veicoli elettrici di nuova generazione, grazie ai vantaggi che offre in termini di compattezza e leggerezza. La partnership tra STMicroelectronics e Innoscience è destinata a imprimere un’ulteriore accelerazione all’adozione di questa tecnologia promettente.