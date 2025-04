È in dirittura d’arrivo Cilento Tastes 2025, dal 4 al 6 aprile al Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio, borgo di Cafasso a Paestum (Salerno). Al centro i prodotti tipici locali del Cilento e gli artigiani del gusto. Un format rinnovato, che prevede oltre a degustazioni, masterclass, convegni e laboratori per tutte le età, tante novità: un’area interamente dedicata alla cultura mediterranea del Cilento.

Un Focus sulla Cultura Mediterranea del Cilento

In questo spazio, Comuni, enti e associazioni si uniranno per valorizzare l’identità territoriale, proponendo ai visitatori un viaggio tra storia, tradizioni e sapori: Provincia di Salerno, Comune di Novi Velia, Comune di Serre, Comune di Morigerati, Comune di Magliano Vetere, Cia Salerno Confederazione italiana agricoltori, Consorzio di Tutela del Cavolfiore della Piana del Sele Igp, Condotta Slow Food Vallo di Diano e Tangaro, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Org. Di Produttori Latte di Bufala mediterranea, Org. Di produttori Soco Maggiore.

Novità 2025: La Bottega Cilento e la Cantina Cilento

Ma le novità non sono finite, tra le new entry di quest’anno: La Bottega Cilento e la Cantina Cilento, due spazi pensati per sostenere concretamente i piccoli produttori. Gestiti direttamente dall’organizzazione, permetteranno ai partecipanti di scoprire e acquistare le specialità del territorio.

Radio Punto Zero: La Voce degli Artigiani del Gusto

Ogni giorno, la radio partner Radio Punto Zero darà voce alle storie straordinarie degli artigiani del gusto, raccontando le loro imprese, la loro passione e il valore che donano al territorio, all’interno del programma Cilento ti Sento.

Programma di Venerdì 4 Aprile: Inaugurazione e Prime Degustazioni

L’evento prende il via venerdì 4 aprile, dalle 19 alle 23, con l’inaugurazione ufficiale e il taglio del nastro. Da subito è possibile partecipare al workshop di crochet a cura di Minu Creations, un’occasione per avvicinarsi all’arte dell’uncinetto. Alle 20 spazio alla gastronomia con la masterclass ‘Cheese Lento: Proposte casearie nella terra della Dieta Mediterranea’, condotta da Maria Sarnataro della delegazione Onaf Salerno. La prima puntata del programma in diretta dal Next – Cilento ti Sento partirà alle 19:30. La serata si conclude in musica: dalle 21 alle 23 il palco sarà animato dal concerto dei TarantaNobes.

Programma di Sabato 5 Aprile: Food Marketing, Laboratori e Musica

Sabato 5 aprile, con orario continuato dalle 11 alle 23, il programma si arricchisce di appuntamenti coinvolgenti. La giornata inizia alle 11:30 con un interessante approfondimento sul food marketing il convegno ‘La comunicazione enogastronomica’, a cura di Silvia Malandrin del magazine WonderMag, aperto a tutti, ma rivolto in particolare a giornalisti e comunicatori. Alle 12 spazio ai sapori con “La merenda buona“, una presentazione e laboratorio di degustazione condotto da Rosa Pepe, Gianfranco Nappi e Cilento Delizie. Nel primo pomeriggio, dalle 14:30 alle 16, il Laboratorio di microscopia, a cura del Museo Paleontologico di Magliano Vetere, intratterrà i più piccoli con un approfondimento scientifico. Non poteva mancare un focus sull’olio e così dalle 15:30 alle 17 si terrà la masterclass ‘EVO di Qualità’, a cura di Oleum. La seconda puntata del programma in diretta dal Next – Cilento ti Sento, partirà alle 15. Alle 17:30, i bambini potranno mettere le mani in pasta con il laboratorio ‘Manine in Pasta‘, organizzato dal Pastificio del Golfo. Dalle 18:30 alle 20 gli appassionati di vino potranno partecipare alla masterclass ‘Il Terroir nel Calice’, dedicata ai vini bianchi cilentani e guidata da Ugo Baldassarre, coordinatore Sud e Isole Fisar. La serata continua con il Teatrino di marionette di mare, dalle 20:30 alle 22, un laboratorio e spettacolo realizzato con materiali di recupero da Lembo Nigel. Alle 21 spazio al vino con la masterclass ‘Rosso Cilento: storie di passione, amore e tradizione’, sempre con Ugo Baldassarre. In contemporanea, dalle 21 alle 23, la musica sarà protagonista con il concerto dei Dutti Beagles.

Programma di Domenica 6 Aprile: B2B, Tradizione e Chiusura Musicale

L’ultima giornata, domenica 6 aprile, dalle 11 alle 23, propone un programma ancora più ricco. Si parte con il B2B per creare un momento d’incontro tra buyer e i piccoli produttori, dalle 11:00 alle 13:30, mentre alle 12:00 i bambini potranno partecipare a Il mio primo cesto, un laboratorio di intreccio a cura di Angelo Iannuzzo. Nel pomeriggio, alle 15, appuntamento con la tradizione: Cristian Santomauro, ambasciatore della Dieta Mediterranea nel mondo, guiderà la masterclass ‘La pizza ammaccata – antica pizza cilentana’. Sempre alle 15, appuntamento con il Teatrino di marionette di mare. Dalle 15:30 alle 17 spazio alla cultura con ‘Percorsi dell’anima nel Cilento‘, curato dal Movimento Culturale. A seguire, alle 18, Marco Contursi, delegato Onas Campania, terrà una masterclass sui salumi, mentre in contemporanea il Pastificio del Golfo proporrà ‘Manine in Pasta- il Gusto di Creare‘. La serata si chiude con la tradizione gastronomica cilentana: alle 21 si terrà la masterclass ‘I fusilli cilentani’, a cura dell’Agriturismo Sapori Ritrovati, mentre dalle 21 alle 22:30 la musica tornerà protagonista con il concerto dei Lone Instrumental. La terza ed ultima puntata del programma in diretta dal Next – Cilento ti Sento, partirà sempre alle 15.