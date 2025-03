I “contatti” tra Bruxelles e i governi nazionali si sono intensificati in previsione dell’annuncio che ci si attende dagli Stati Uniti questa settimana riguardo ai dazi. È stato evidenziato un alto livello di convergenza su come procedere in quella che si prefigura come una settimana densa di eventi.

Queste sono state le parole del portavoce della Commissione Europea per il Commercio, Olof Gill, che ha risposto a una domanda sul dialogo attualmente in corso con gli Stati membri per definire la lista dei contraddazi.

Secondo Gill, ricevere feedback dai Ventisette è fondamentale per garantire che qualsiasi risposta ai dazi attuali o futuri imposti dal presidente Donald Trump sia preventivamente calibrata, mirata e tempestiva. È necessario che questa risposta abbia un impatto adeguato sull’economia statunitense, minimizzando, al contempo, le ripercussioni su quella europea.