È stata bocciata la modifica agli acconti Irpef nel decreto riguardante la pubblica amministrazione, attualmente in esame presso la Camera. L’emendamento presentato dalla Lega, con primo firmatario Gusmeroli, è stato dichiarato inammissibile dalle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro. Tale proposta di modifica era stata avanzata dopo la denuncia della Cgil, che ha evidenziato come gli acconti Irpef di quest’anno dovranno essere versati secondo le vecchie quattro aliquote, anziché le tre vigenti.

Pochi giorni fa, la Lega aveva cercato di modificare la situazione attraverso un emendamento. “Per evitare di penalizzare i lavoratori dipendenti e i pensionati, in particolare nel settore del pubblico impiego,” si leggeva nella proposta di Gusmeroli, presidente della commissione Attività Produttive, “a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli acconti Irpef per il 2025 saranno calcolati sulla base dei dati reddituali e d’imposta riferiti all’anno solare 2024.” Tuttavia, l’emendamento non è stato approvato.

La Cgil aveva messo in evidenza che, nonostante il passaggio a tre aliquote Irpef, quest’anno i contribuenti avrebbero comunque dovuto pagare gli acconti secondo il precedente sistema a quattro scaglioni, “nettamente superiori rispetto a quelli attuali.”