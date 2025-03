Sitael, un’impresa a capitale privato e interamente italiana, riconosciuta come leader nel settore aerospaziale, ha recentemente celebrato il completamento della sua Space Factory 4.0, il cui finanziamento è stato coadiuvato dall’Agenzia Spaziale Italiana attraverso risorse del Pnrr. Durante la cerimonia di inaugurazione, erano presenti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente dell’ASI, Teodoro Valente, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, insieme al ceo e al managing director di Sitael, Chiara Pertosa e Marco Molina, e al presidente di Angel Holding, Vito Pertosa.

Questa struttura rappresenta un hub ultramoderno e sostenibile per l’integrazione e il collaudo di satelliti, situato a Mola di Bari. Si tratta di una camera pulita di oltre 1.000 metri quadrati e di un centro di qualifica spaziale che consente di testare le prestazioni dei satelliti assemblati in un ambiente controllato, riducendo i tempi e garantendo la qualità del prodotto finale.

L’investimento da parte di Angel Holding, un gruppo specializzato nello sviluppo di tecnologie avanzate per i settori ferroviario, aerospaziale e meccatronico digitale, ha superato nel corso degli anni i 40 milioni di euro, con una parte di tali fondi cofinanziati dall’ASI, dal Mimit e dalla Regione Puglia.

“Questa giornata – ha commentato Chiara Pertosa – segna un traguardo significativo per Sitael e per l’Agenzia Spaziale Italiana, nostro partner nella realizzazione della Fabbrica dei Satelliti inaugurata di recente. Siamo impegnati a mantenere alta la nostra visione imprenditoriale e a collaborare con l’ASI per potenziare ulteriormente la fabbrica. La nostra capacità produttiva di satelliti è in grado di soddisfare tempestivamente le esigenze delle istituzioni nazionali ed europee, oltre a rispondere a opportunità commerciali. Ciò è possibile grazie alla robusta cultura industriale che deriva dalla nostra Holding.

‘PLATiNO-1’, il quale avrà un ruolo cruciale, lascerà il nostro stabilimento questa settimana, confermando che risultati di eccellenza sono conseguibili anche da imprese totalmente private quando si instaura una collaborazione produttiva con le nostre agenzie di riferimento, come l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Europea. Stiamo investendo in misura significativa in nuovi prodotti, caratterizzati da innovazione, mantenendo un equilibrio ottimale tra costi di produzione e affidabilità. L’obiettivo è la creazione di satelliti e applicazioni utili per la comunità.