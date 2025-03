“Oggi abbiamo presentato le attività di assistenza sanitaria in favore della popolazione ucraina avviate, come ministero e Inmp, attraverso due progetti che puntano a sostenere il sistema sanitario ucraino in questa fase emergenziale dovuta al conflitto ancora in corso, ma con uno sguardo anche al futuro. Entrambe queste iniziative confermano che dinanzi alle situazioni di fragilità e di vulnerabilità, vi sono istituzioni, realtà sanitarie e terzo settore che non si tirano indietro, che sono pronti a portare la solidarietà, iscritta nella nostra tradizione, anche oltre i confini nazionali”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella foto, intervenuto all’evento ‘Progetti per l’Ucraina’, organizzato presso l’auditorium del dicastero della Salute, insieme all’Istituto nazionale salute migrazioni e povertà (Inmp) nel corso del quale sono state illustrate le iniziative per il supporto sanitario alla popolazione ucraina.

L’Impegno del Ministero della Salute: Sostegno Protesico e Riabilitativo Immediato

“In particolare – ha proseguito l’esponente del governo – con il progetto del ministero della Salute, puntiamo nell’immediato a fornire l’opportunità al sistema sanitario ucraino di far fronte a quelle che sono attualmente le maggiori necessità, a cominciare dall’ambito protesico e riabilitativo. Ma in questo modo vogliamo anche assicurare a tanti ucraini la possibilità un domani di integrarsi pienamente nella società civile“.

Il Ruolo Chiave dell’Inmp: Tutela della Salute Oltre i Confini

“L’Inmp – ha aggiunto il direttore generale dell’Istituto nazionale salute migrazioni e povertà, Cristiano Camponi – è impegnato nella tutela della salute delle persone più fragili, in Italia e all’estero, perché la salute è un diritto universale che non conosce confini. Un esempio significativo di questo impegno è il nostro intervento in Ucraina, dove l’Istituto sta giocando un ruolo importante in un momento di grave emergenza. Abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza e il nostro know-how attraverso lo strumento della co-progettazione, un approccio che unisce le competenze del terzo settore e delle istituzioni per costruire soluzioni efficaci a problemi complessi, per un supporto sanitario a una popolazione che vive un momento di grave emergenza”.