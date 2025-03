Una mattinata difficile per i viaggiatori che si spostano sull’Alta Velocità tra Roma e Napoli. A partire dalle prime ore di oggi, lunedì 31 marzo, un guasto tecnico ha paralizzato la circolazione ferroviaria, causando notevoli disagi e ritardi che hanno raggiunto picchi di 160 minuti.

L’Ora del Blackout: Le 6:40 a Roma Prenestina

L’allarme è scattato alle 6:40 di questa mattina, quando un problema tecnico ha interessato la linea ferroviaria in prossimità della stazione di Roma Prenestina. Immediatamente, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) si sono messi al lavoro per individuare e risolvere l’anomalia.

La Nota di Ferrovie: “Tecnici al Lavoro per Ripristinare la Tratta”

Ferrovie dello Stato ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui ha spiegato l’accaduto: «I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta». L’azienda ha inoltre avvisato che i treni dell’Alta Velocità potrebbero subire un aumento dei tempi di percorrenza a causa dell’inconveniente.

Ritardi a Cascata: Da Roma Termini a Tutta Italia

Le ripercussioni del guasto si sono fatte sentire fin dalle prime ore del mattino nella stazione di Roma Termini, dove i ritardi inizialmente si attestavano sui 70 minuti. Con il passare delle ore, la situazione è peggiorata, con attese che hanno raggiunto i 90 minuti alle 9:15 e, in alcuni casi, come per il treno Av 9304 diretto a Torino Porta Nuova, addirittura i 160 minuti. Sebbene intorno alle 10:30 Ferrovie abbia comunicato una graduale ripresa della circolazione, gli effetti a catena si sono estesi all’intera rete ferroviaria, allungando i tempi di percorrenza anche per i treni locali.

Disagi Anche per i Treni Regionali: La Linea Roma-Pescara Coinvolta

I problemi non si sono limitati alla sola Alta Velocità. Anche i passeggeri della linea Roma-Pescara hanno dovuto fare i conti con ritardi. Trenitalia ha infatti informato che «i treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 10 minuti e fermare a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini».

Itinerari Alternativi e Limitazioni di Percorso per Evitare il Collasso

Per cercare di gestire al meglio la situazione e prevenire ulteriori blocchi del traffico ferroviario, Trenitalia ha adottato misure straordinarie. Alcuni treni Alta Velocità sono stati deviati su linee convenzionali, più lente, via Formia o via Cassino, con un conseguente aumento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Inoltre, alcuni convogli, come il Frecciarossa 9616 da Napoli a Milano e il 9620 da Foggia a Milano, hanno subito limitazioni di percorso, terminando la loro corsa a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini.

L’Elenco dei Treni Più Colpiti: Ritardi Superiori all’Ora

La lista dei treni che hanno registrato ritardi superiori ai 60 minuti è significativa e comprende: FR 9612 Battipaglia-Torino Porta Nuova, FR 9304 Napoli Centrale-Torino Porta Nuova, FR 8334 Napoli Centrale-Fiumicino Aeroporto (che ha terminato la corsa a Roma Termini), FR 9516 Salerno-Torino Porta Nuova, FA 8300 Benevento-Roma Termini, FR 9490 Salerno-Venezia Santa Lucia, FR 9616 Napoli Centrale-Milano Centrale e FR 8506 Napoli Centrale-Bolzano. Complessivamente, sono stati 17 i treni direttamente coinvolti, a cui si aggiungono tutti gli altri che hanno subito variazioni di percorso.

Un Déjà-vu per i Pendolari: Ricordi di Caos e Sospetti di Sabotaggio

Questo ennesimo inconveniente riporta alla mente dei viaggiatori i disagi subiti nei mesi scorsi, quando guasti frequenti avevano addirittura sollevato l’ipotesi di sabotaggi ai danni di Ferrovie, che aveva presentato diverse denunce in merito ai casi ritenuti più sospetti.

Ripercussioni a Macchia d’Olio: Disagi da Nord a Sud

Le conseguenze del guasto si sono propagate su tutta la rete, con ritardi superiori all’ora segnalati per treni in viaggio da Napoli verso Torino, Fiumicino, Milano, e ancora da Benevento a Roma, da Firenze a Napoli, da Salerno a Venezia, e persino su tratte come Roma-Lecce e Roma-Milano, evidenziando come un problema localizzato possa avere un impatto significativo sull’intera circolazione ferroviaria nazionale.